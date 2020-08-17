Экономика

Островский район лидирует по урожайности зерновых культур и рапса

Островский район лидирует по урожайности зерновых культур и рапса. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, 17 августа в Псковской области намолочено более 70 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур с площади порядка 16 тыс га (40% к уборочной площади). Средняя урожайность составила 43,3 ц/га

Валовое производство рапса составляет более 13 тыс. тонн при урожайности 32 ц/га. Накопано 80 тонн картофеля, при средней урожайности 119 ц/га. Собрано 35 тонн овощей открытого грунта при средней урожайности 190 ц/га.

Активно ведут уборку зерновых и зернобобовых культур в Псковском районе — убрано более 3,7 тыс. га (79% к уборочной площади, намолочено более 17 тыс тонн), Пушкиногорском районе — убрано порядка 800 га (74% к уборочной площади, намолочено порядка 3,9 тыс. тонн), Опочецком районе — убрано около 300 га (69% к уборочной площади, намолочено более 940 тонн).

Лидирующими районами по урожайности зерновых культур и рапса являются: Островский — урожайность зерновых 67 ц/га, рапса 34 ц/га, Палкинский — урожайность зерновых 65 ц/га, рапса 37 ц/га, Пыталовский — урожайность зерновых 64 ц/га, рапса 28 ц/га.