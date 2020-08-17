Экономика

Скидки на продукцию «Прасковья Молочкова» действуют в псковских «Магнитах»

В магазинах федеральной сети «Магнит» до 25 августа действуют скидки на продукцию из ассортимента «Прасковьи Молочковой».

В частности, сейчас псковичи могут приобрести дешевле, чем обычно, кефир жирностью 2,5% (бутылка 900 г). Стоимость кисломолочного продукта - 59,99 рублей.

Скидка 14% действует на топленое молоко «Прасковья Молочкова» жирностью 3,2% (бутылка 900 г). Купить любимый продукт можно за 59,99 рублей.

На молоко 2,5% жирности (бутылка 900 г) до 25 августа в «Магните» действует скидка 13%. Молоко стоит 51,99 рублей.

Творог «Прасковья Молочкова» жирностью 5% (180 г) можно приобрести со скидкой в размере 17% за 42,99 рублей.

Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!