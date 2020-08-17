Экономика

Андрей Козлов: Минсельхоз рассчитывает на Псковскую область

Министерство сельского хозяйства рассчитывает на Псковскую область. Об этом сообщил председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов в эфире программы «Дом Советов» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«О нас судят по индексным показателям, - отметил Андрей Козлов. - От их выполнения зависит, какой стороной к нам повернется и как наполнит наш бюджет федеральное министерство».

«К счастью, последние несколько лет показатели выполняем. Минсельхоз на нас рассчитывает и держит на хорошем счету», - сказал депутат.