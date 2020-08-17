Экономика

Инфляция в России вернулась к нулевому уровню

Инфляция в России за период с 11 по 17 августа оказалась нулевой после дефляции на уровне 0,1% неделей ранее, свидетельствуют данные Росстата.

С начала августа потребительские цены снизились на 0,1%, а с начала года возросли на 2,9%.

В годовом выражении инфляция в РФ на 17 августа (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) сформировалась на уровне около 3,36%, пишет ТАСС.

Продовольственные товары

За отчетный период, согласно данным Росстата, в категории продовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на сахар - на 0,5%. При этом подорожание на 1,5% и более зафиксировано в 7 субъектах РФ.

В статистическом ведомстве добавили, что среди остальных продуктов питания цены выросли на свинину, баранину, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,3%, а сливочное масло, хлеб и гречневая крупа стали дороже на 0,2%. При этом на 0,5% подешевело пшено, на 0,3% - стерилизованное молоко, а на 0,2% - сметана, куриные яйца и макароны.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 3,2%, в частности на картофель - на 4,8%, репчатый лук - на 3,5%.

Непродовольственные товары и медикаменты

В группе наблюдаемых медикаментов валокордин подорожал - на 0,7%, линекс и троксерутин - на 0,3%, бромгексин - на 0,2%. При этом цены на офтан катахром снизились на 0,2%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости было отмечено увеличение цен на хозяйственное мыло, подгузники и пеленки для новорожденных (на 0,2%). При этом стиральный порошок подешевел на 0,1%.

В категории прочих непродовольственных товаров напольные электропылесосы подорожали на 0,3%, отечественные сигареты с фильтром - на 0,2%. Цены на смартфоны снизились на 0,2%, добавили в Росстате.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.