Экономика

Сергей Миронов предложил правительству создать систему сдерживания цен

Создать механизмы сдерживания роста цен на социально значимые товары призвал правительство лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Об этом сообщает пресс-служба председателя фракции партии в Госдуме.

«Все недавние пособия для семей с детьми оказались "съедены" ростом цен на социально значимые товары и услуги. Коммунальщики, несмотря на проблемы с доходами у людей, подняли цены на услуги ЖКХ, а школьные товары и принадлежности в торговых сетях вообще подорожали в полтора раза. Подняв цены на социально значимые товары, ритейлеры практически обнулили эффект от пособий и выплат», - считает Сергей Миронов.

«Правительству необходимо срочно разработать механизм, который позволит эффективно сдерживать рост цен на социально значимые товары и услуги. Иначе все последующие выплаты точно также будут "съедены" из-за непомерного аппетита и желании наживы у всевозможных торговых посредников», - заявил он.

По словам руководителя партии, ранее «Справедливая Россия» предлагала перечислять на карты «Мир» средства для покупки продуктов питания в рамках обеспечения малоимущих граждан «продуктовыми карточками». «Средства предлагалось тратить на приобретение российских товаров. Точно также можно и с детскими пособиями. Тратить их нужно на покупку товаров отечественного производства», - уточнил Сергей Миронов.