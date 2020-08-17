Экономика

Продавец-консультант в Пскове может зарабатывать до 40 000 рублей - эксперты

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в августе 2020 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Продавец-консультант супермаркета» в Пскове.

Позиция продавца-консультанта супермаркета относится к массовым, сложностей с трудоустройством обычно не возникает: работодатели лояльны даже к кандидатам без опыта. Стартовый заработок в продуктовом ритейле скромный, однако опыт работы позволяет рассчитывать на максимум до 70 тыс. руб. в Москве, до 60 тыс. руб. в Санкт-Петербурге, до 55 тыс. руб. во Владивостоке и до 40 000 руб. в Пскове.

При этом среднерыночный размер оплаты труда продавца-консультанта в Пскове составляет 28 000 рублей в месяц, но, в зависимости от имеющихся у соискателя профессиональных навыков, зарплатный диапазон варьируется достаточно широко.

Самый низкий оклад в диапазоне 20 000—22 000 рублей в месяц получают продавцы-консультанты, которые могут указать в профессиональных навыках только грамотную речь и опыт пользования ПК.

Знание закона о защите прав потребителей, правил торговли, опыт работы с компьютерной кассой и опыт работы в розничной торговле от полугода уже позволяют рассчитывать на средний диапазон оплаты труда в размере 22 000—25 000 рублей.

Соискатель со средним профессиональным образованием и опытом работы в розничной торговле от 1 года может рассчитывать на средний оклад в диапазоне 25 000—30 000 рублей в месяц. В этом случае есть вероятность требования к кандидату знания программы 1«С».

А знание кассовой дисциплины и опыт работы в супермаркете/розничной торговле с продуктами питания от 1 года позволяют претендовать на максимальный размер оплаты труда в диапазоне 30 000—40 000 рублей в месяц.

Средний возраст соискателя на должность «Продавец-консультант» составляет 31 год, в 72% случаев соискателями являются женщины. Только 41% из них имеют высшее образование, и в 80% случаев на момент размещения резюме соискатель не имеет работы. Лишь 15% соискателей готовы к переезду. Также работодатели обращают внимание на средний срок работы на последнем месте – в среднем он составляет 1,5 года.