Экономика

Инфляция в России сохраняется на нулевом уровне вторую неделю подряд

Инфляция в России за период с 18 по 24 августа 2020 года, как и неделей ранее, оказалась нулевой, свидетельствуют данные Росстата.

С начала августа потребительские цены снизились на 0,1%, а с начала года возросли на 2,9%, пишет ТАСС.

В годовом выражении инфляция в РФ на 24 августа (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) сформировалась на уровне около 3,375%.

Продовольственные товары

За отчетный период, по данным Росстата, в категории продовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на свинину - на 0,6%. При этом подорожание на 2% и более зафиксировано в восьми субъектах РФ, в том числе в Ивановской и Тульской областях - на 3,7% и 2,5% соответственно. В свою очередь, в Алтайском крае свинина стала дешевле на 2,4%.

В статистическом ведомстве добавили, что среди остальных продуктов питания наблюдалось увеличение цен на черный чай - на 0,4%, полукопченую колбасу, сметану и сыры - на 0,3%, вареную колбасу, жирный творог, подсолнечное масло, хлеб, фруктово-ягодные и овощные консервы для детского питания, мягкие конфеты, глазированные шоколадом - на 0,2%. В то же время пшено подешевело на 0,3%, а куриное мясо - на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 3,5%, в том числе на картофель - на 4,5%, морковь и яблоки - на 3,9%.

Непродовольственные товары и медикаменты

Согласно материалам Росстата, в группе наблюдаемых медикаментов подорожали метамизол натрия (анальгин отечественный), линекс и алмагель - на 0,2%. При этом цены на ренни снизились на 0,3%, офтан катахром - на 0,2%.

В группе непродовольственных товаров первой необходимости наблюдался рост цен на спички (+0,7%), детские подгузники (+0,5%), хозяйственное и туалетное мыло (+0,3%), а также на зубные щетки (+0,2%).

Из остальных непродовольственных товаров на 0,8% подорожали сорочки для мальчиков, на 0,5% - шампуни, на 0,3-0,4% - брюки из джинсовой ткани и спортивные костюмы для детей, а также кроссовые туфли для взрослых. Цены на напольные электропылесосы снизились на 0,3%.

Цены на бензин автомобильный выросли за рассматриваемый период на 0,1%, а на дизельное топливо - не изменились.