Экономика

Профсоюзы поучаствуют в слушаниях по отчету об исполнении бюджета региона

Псковские профсоюзные активисты примут участие в публичных слушаниях по проекту закона «Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 2019 год» 28 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Слушания состоятся в 16.00 в зале Псковского государственного университета по адресу: улица Некрасова, 24.

Напомним, что с проектом закона области «Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 2019 год» можно ознакомиться на портале государственных органов Псковской области www.pskov.ru (раздел «Документы», подраздел «Проекты документов»).