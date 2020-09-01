Экономика

Клиенты Сбербанка могут бесплатно зарегистрировать бизнес с одним учредителем

Клиенты Сбербанка теперь могут бесплатно зарегистрировать свой бизнес - ИП или ООО с единственным учредителем - в офисах банка за один визит. Государственная пошлина за регистрацию бизнеса и комиссия за открытие счета не взимаются, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

При регистрации бизнеса в отделении банка клиенту потребуются: российский общегражданский паспорт, ИНН, СНИЛС, смартфон с операционной системой (iOS или Android) и учетная запись в Сбербанк Онлайн. Сотрудник банка поможет оформить и отправить документы в налоговую службу. Открытие счета осуществляется дистанционно, без повторного визита в банк. Сервис предоставляется в офисах банка по обслуживанию корпоративных клиентов, на Северо-Западе он доступен в 55 точках.

«Об открытии собственного бизнеса задумываются многие наши клиенты, - отметил директор дивизиона «Малый и Микро Бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин. - Но некоторых из них от решающего шага останавливают страхи перед возможными сложностями и расходами, связанными с оформлением ИП или ООО. Сбербанк делает все возможное, чтобы облегчить и упростить этот процесс, и наш новый сервис - очередной шаг навстречу клиенту».

Услуга «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета» запущена Сбербанком и его дочерней компанией «Деловая среда» в мае 2018 года. Общее количество ИП и ООО, открытых на территории СЗФО за 7 месяцев 2020 года превысило 47 тысяч.