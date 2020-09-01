Экономика

Анатолий Тиханов: Кризис 2020 года был более серьезный и разрушительный, чем предыдущие

Кризис 2020 года был более серьезный и разрушительный, чем предыдущие. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове предприниматель, директор ООО «Охотник», депутат Псковского областного Собрания Анатолий Тиханов, говоря о том, как его предприятие пережило «коронавирусный» кризис.

«Поначалу был шок. Думаю, он был у всех предпринимателей, потому что предполагалось, что предприятия должны закрыться, но при этом нести все расходы по зарплате, налогам, расчету с ресурсоснабжающими организациями, с поставщиками. Причем, никто не видел конца и края этим "выходным", - рассказал гость студии. - И чего греха таить, все ходили на грани паники, но потом, собравшись с мыслями и силами, начали строить свои планы, исходя из ситуации, когда бизнес стоит, но надо как-то жить дальше».

Анатолий Тиханов также поделился, что после того, как его бизнес встал, стали появляться самые мрачные мысли, в том числе по поводу остановки деятельности, но помог опыт предыдущих лет. «Мы пережили не один кризис, поэтому в данной ситуации важно максимально сократить издержки, достать кубышку, если она есть, и пережить момент, который неизвестно, как надолго затянется», - пояснил предприниматель.

На его взгляд, «коронавирусный» кризис 2020 года «выглядел более страшным, потому что такой ситуации, когда все встает и не работает, не было». «Прошлые кризисы были несколько проще, а этот был более серьезный, тотальный, разрушительный», - отметил он. Пережить кризис текущего года Анатолию Тиханову помогла семья и контакты с другими предпринимателями, постоянный обмен информацией и опытом.