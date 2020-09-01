Экономика

Государство уделяет недостаточно внимания малому бизнесу - Анатолий Тиханов

Государство уделяет недостаточно внимания малому бизнесу. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове предприниматель, директор ООО «Охотник», депутат Псковского областного Собрания Анатолий Тиханов.

«Для поддержки малого бизнеса в стране делается недостаточно. Показательным в этом плане было интервью президента Путина 12 марта, где он не очень лестно отозвался о малом бизнесе. Может, он шутил, но чиновники умеют читать между строк. Возможно, эти нотки сыграли свою роль. На мой взгляд, малый бизнес сейчас не в достаточном почете и уважении, недостаточное внимание ему уделяется», - высказал мнение гость студии.

Также он сообщил о недостаточной поддержке бизнеса со стороны государства в период действия «коронавирусных» ограничений. «Одно предприятие по ОКВЭДу подпадало под господдержку, другое — нет, и чем руководствовались наверху, принимая такое решение, непонятно. Помощи не было полтора-два месяца. О ней говорили, но первые поступления начались лишь в мае», - пояснил Анатолий Тиханов, добавив, что ряд его предприятий смогли получить господдержку, поскольку подошли по ОКВЭДу, а основное предприятие — нет.