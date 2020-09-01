Экономика

Анатолий Тиханов предрек псковскому бизнесу тяжелую осень и зиму

Предприниматель, директор ООО «Охотник», депутат областного Собрания Анатолий Тиханов предрек псковскому бизнесу новую волну трудностей, которая придется на эту осень и зиму. Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове, комментируя настроения в псковском бизнес-сообществе.

«В бизнесе каждый за себя, но настроения оптимистичные, потому что, по сути, предприниматели — априори оптимисты, позитивно настроенные люди, они всегда строят свою деятельность с прицелом на благополучную перспективу», - отметил гость студии.

«Высказывается мнение, что после остановки экономика набирает обороты, и мы вот-вот догоним показатели прошлого года, но, на мой взгляд, позитивные сдвиги будут не раньше, чем через год. Нас ждет тяжелая осень и тяжелая зима, период, когда надо будет платить отсроченные налоги, рассчитываться с банками по кредитам. Поэтому нас ждут некоторые катаклизмы и трудности, - прогнозирует Анатолий Тиханов. - Сейчас действует мораторий на банкротство, на проверки в отношении бизнеса, но когда это закончится, думаю, у нас будет новая волна трудностей».

Поэтому, полагает депутат, говорить о том, что самое страшное позади, можно будет не раньше весны следующего года.