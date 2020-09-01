Экономика

Анатолий Тиханов: Бизнес ждет от власти нормальных решений и свободы действий

Бизнес ждет от власти нормальных, предсказуемых решений и свободы действий, подчеркнул в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове известный псковский предприниматель, депутат Псковского областного Собрания Анатолий Тиханов.

«Бизнес от власти ждет нормальных предсказуемых решений. Часто бывает, когда что-то меняется задним числом, причем, не в лучшую сторону. Еще бизнес ждет от власти свободы действий, - отметил гость студии. - Вроде эта свобода есть, но на самом деле государство сейчас настолько мощно в плане администрирования и контроля за бизнесом, что в один миг может положить бизнес на бок, а то и на лопатки».

«Власть сейчас, как никогда сильна, и бизнес это понимает», - заметил Анатолий Тиханов, уточнив, что по итогам 2019 года предприниматели проиграли в Арбитражном суде абсолютное большинство дел.