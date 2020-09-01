До конца сентября в «Империале» продлится акция на продукты «Прасковья Молочкова»

В гипермаркете «Империал» до конца сентября продолжатся скидки на молочные продукты «Прасковья Молочкова».
Перечень ассортимента, на который действуют акционные цены:
1. Творог 5% (пакет 350 г) - 94,00 рублей (обычная цена 116,00 рублей);
2. Сметана 20% (стакан 400 г) - 74,00 рубля (прежняя цена 87,00 рублей);
3. Молоко 3,2% (бутылка 900 г) - 64,00 рублей (обычная цена 74,00 рублей);
4. Паста творожная 4% в ассортименте (контейнер 0,23 кг: с ванилью, изюмом, черносливом, курагой, клюквой) - 68,00 рублей (старая цена 84,00 рубля).
Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!