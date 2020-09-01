Экономика

Уполномоченный предложил субсидировать ставку по сельской ипотеке на уровне региона

1 сентября уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев направил в адрес губернатора региона предложение о рассмотрении возможности уменьшения ставки по сельской ипотеке на региональном уровне для заявителей, которые изъявили желание построить дом по указанной программе, а не приобрести готовый. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила помощник уполномоченного.

Напомним, что для участников государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в части получения ипотечного кредита на строительство и покупку жилья на селе в России с 2020 года начали действовать определенные льготные условия. Получить ипотеку по льготным условиям (под 2,7%) можно с 1 января текущего года.

Одним из базовых параметров получения кредита является выбор объекта недвижимости с земельным участком на сельской территории, по договору купли продажи или строящегося по договору участия в долевом строительстве.

Тем не менее, банки, присоединившиеся к программе, исходят из минимизации рисков, что предполагает предоставление объемного пакета документов и выполнение серьезных требований компанией застройщиком, в случае если заинтересованное лицо хочет именно построить дом по данной программе, а не приобрести готовый.

Данные обстоятельства создают препятствия исполнению воли участника программы и развитию деятельности строительных компаний, так как при прочих равных условиях клиент, как правило, выбирает более быстрый и простой путь – покупка готового жилья.

Указанная проблема может быть решена благодаря содействию региональных органов власти.

На свое усмотрение регионы могут дополнительно компенсировать расходы, разработав долгосрочную программу и заключив соглашение с Минсельхозом России и банками-партнерами.

Уменьшая ставку (вплоть до 0), регион таким образом сможет не только привлечь жителей на сельские территории, но и поддержать строительный бизнес региона.

Льготные условия для приобретения жилья и в целом улучшения жилищных условий, а также выгодные предложения для фермеров и других предпринимателей в селе будут способствовать развитию сельских территорий, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест.

Кроме того, на региональном уровне можно также определить круг лиц, для которых будут предусмотрены вышеуказанные льготы, к примеру, врачи, учителя, фермеры и т.д., в зависимости от целей и необходимости в развитии отдельных территорий области.

Указанное предложение сформировано по результатам состоявшегося круглого стола, в рамках которого обсуждались проблемы реализации вышеупомянутой программы.