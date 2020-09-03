Экономика

Диверсификацию оборонно-промышленного комплекса обсудили в Московской области

Расширенное заседание бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям прошло на территории АО «Метровагонмаш» в городе Мытищи Московской области (входит в АО «Трансмашхолдинг»). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном департаменте «Союз машиностроителей России».

Заседание прошло под председательством руководителя Союза машиностроителей России, главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Темой обсуждения стали новые возможности диверсификации оборонно-промышленного комплекса в условиях ключевых изменений в контрактной системе.

Участники заседания посетили основные производственные цеха и осмотрели готовую продукцию завода - поезд метро и рельсовый автобус. Также Сергей Чемезов провел встречу с инженерно-конструкторским активом предприятия.

Председатель Союза машиностроителей России рассказал, что по итогам апрельского бюро были утверждены и направлены президенту страны консолидированные предложения в план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики, часть из которых уже реализована.

Он отметил, что, несмотря на особые условия, которые привнесла пандемия, при активном участии членов бюро в формате видеоконференции успешно прошло главное молодежное мероприятие СоюзМаш – IX Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего».

В рамках работы коллегии ВПК по созданию Федерального кадрового резерва оборонно-промышленного комплекса продолжается работа по формированию реестра независимых и внешних директоров организаций ОПК. Также принято решение об учреждении премии за вклад в развитие производства продукции специального и гражданского назначения имени Николая Макаровца, первые итоги которой будут подведены в ноябре 2020 года.

Председатель комиссии Госдумы по ОПК, президент Лиги содействия оборонным предприятиям Владимир Гутенев рассказал о реализации ряда инициатив в нормативно-правовом поле.

«По результатам этой работы в Госдуму с участием наших представителей внесено 18 законопроектов, - отметил он. - Большинство из них направлено на совершенствование законов № 44-ФЗ и №223-ФЗ в контексте реализации национальных проектов и перевода оборонных предприятий на выпуск гражданской продукции. Трансформация законодательства касается законопроектов о ценовых преференциях, об авансировании, об обеспечении контрактов, о закупке у предприятий ОПК российской продукции, как у единственного поставщика. Для повышения эффективности диверсификации ОПК историческое значение имеют законопроекты по квотированию закупок отечественной продукции».

Далее выступили вице-президенты СоюзМаш России Алексей Рахманов (президент АО «ОСК») и Юрий Слюсарь (генеральный директор, председатель Правления ПАО «ОАК»), члены бюро Сергей Сахненко (индустриальный директор Радиоэлектронного комплекса) и Борис Обносов (генеральный директор АО «КТРВ»).

Рефреном в выступлениях прозвучала инициатива о дальнейшей концентрации усилий по выработке новых предложений правительству РФ о мерах поддержки предприятий ОПК. Так, доля отечественного высокотехнологичного оборудования в закупках госкомпаний сейчас не превышает 3-5%. Основные причины - демпинг иностранных производителей по цене, завышенные технические требования заказчиков, активные лоббисты интересов зарубежных компаний.

Отдельное внимание уделили теме развития кадрового потенциала для предприятий ОПК и итогам IX Международного молодежного промышленного форума «Инженеры Будущего - 2020», который состоялся в июле в формате онлайн. В форуме приняли участие более 1600 человек из 57 регионов, молодые инженеры и ученые из свыше 330 российских компаний машиностроительной отрасли. Своих делегатов на форум направили 63 иностранных государства.

«Надо отметить, что использование механизма видеоконференции позволило в значительной мере расширить аудиторию проявивших к нему интерес молодых людей, - рассказал Владимир Гутенев. - От участников форума поступило более 3500 вопросов. О высоком интересе к программе можно судить по количеству просмотров в социальных сетях - их более 800 тысяч. В рамках деловой программы прошла защита проектов - участников Национальной научно-технической конференции. Молодые инженеры представили свыше 170 проектов. Уверен, многие из них найдут свое применение на предприятиях. Молодым специалистам, проявившим себя в рамках форума, предлагается принимать участие в работе экспертных советов Государственной думы, региональных молодежных парламентов и правительств. В дополнение к этому, в этом году победители форума получат возможность стать участниками телемоста «От войны к миру» с российской авиабазой в Хмеймиме, подготовка к которому ведется Союзом и Лигой совместно с Ростехом и Минобороны России».

Завершилось заседание церемонией вручения наград членам бюро: орденом «За военные заслуги» награжден Сергей Абрамов, медалью «300 лет Ростехнадзору» - Адиль Саидов, грамотой ФСВТС России - Александр Козловский. Почетной грамотой Минпромторга России отмечены заслуги управляющего директора ПАО «Сбербанк» по работе с клиентами машиностроения Дарины Красновой.