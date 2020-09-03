Экономика

Аркадий Мурылев принимает участие в III Столыпин-форуме

Сегодня, 3 сентября, в Москве начался III Столыпин-форум на тему «Иммунная система мировой экономики», в котором принимает участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.

Форум посвящен поиску различных моделей укрепления иммунитета мировой экономики и экономик государств в посткоронавирусном мире.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в аппарате псковского бизнес-омбудсмена, организаторами форума выступают уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, Институт экономики роста им. П.А. Столыпина и МГИМО МИД России.

Мероприятие проходит в формате open-air телестудий с совмещением оффлайн и онлайн формата. Спикерами двухдневных сессий форума выступают действующие министры европейских государств, должностные лица международных организаций в сфере экономики и торговли, члены правительства Российской Федерации, послы государств Европы в Российской Федерации, представители крупнейших компаний. Предполагается широкое участие французского бизнеса по линии «Трианонского диалога».

В первый день на площадке форума обсуждаются основные инструменты макроэкономической политики, направленные на повышение устойчивости и восстановление роста экономик стран и мировой экономики в целом. Ключевой дискуссией дня стало обсуждение различных моделей укрепления иммунитета экономик в посткоронавирусном мире.

В ходе насыщенной программы наибольший интерес вызвали обсуждения в ходе панельной дискуссии на тему «Профессия-предприниматель», секции «Банки 4.0.», а также пленарной сессии на тему «Иммунная система мировой экономики».

Основной темой второго дня станет обсуждение международного опыта повышения конкурентоспособности товаров и услуг за счет цифровой трансформации отраслей в условиях COVID-19. В ходе мероприятий второго дня Форума участникам будут представлены основные инструменты и технологии, используемые в рамках цифровой трансформации как коммерческого, так и некоммерческого секторов.

Заключительной дискуссией завтра станет обсуждение опыта цифровой трансформации государственного управления и обеспечения защиты прав граждан.

Форум объединяет на своей площадке представителей органов власти Российской Федерации и иностранных государств, экспертов, представителей ведущих российских и зарубежных компаний и новое поколение российских предпринимателей, которые воплощают свои смелые идеи в жизнь и видят возможности для развития собственного бизнеса в России.