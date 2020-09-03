Экономика

Цены на овсянку достигли исторического максимума в России

Рекордное повышение оптовых цен на овсяные хлопья в России фиксирует Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Так, в августе закупочные цены на хлопья «Геркулес» (речь о типе продукции), которые производятся из овсяной крупы высшего сорта, превысили 26,8 тысячи рублей за 1 тонну.

При этом год назад, в августе 2019-го, они составляли 19,7 тысячи рублей. Закупочная стоимость овса в Алтайском крае достигла 11,5 тысячи рублей за 1 тонну против 5,8 тысячи рублей годом ранее, пишет РБК.

Цены на овес никогда не были такими высокими, подтверждает президент Российского союза мукомольных и крупных предприятий Аркадий Гуревич. По его словам, сейчас овес поступает на крупяные предприятия по цене 11-12 тысяч рублей за 1 тонну, тогда как год назад - по 9 тысяч рублей.

В июле 2019 года отпускные цены у крупозаводов на овсяные хлопья, по данным Росстата, равнялись 25 рублям за 1 кг, в июле 2020 года - уже 48 рублей, указывает начальник центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко.

Рост цен у производителей уже привел к подорожанию овсяных хлопьев в рознице. В июле этого года розничная цена на овсяные хлопья «Геркулес», по информации Росстата, выросла на 10% по сравнению с июлем 2019-го и достигла 71,2 рубля за 1 кг. По официальной статистике, это самое высокое значение минимум с 2000 года.