Экономика

Эксперты предсказали стоимость рубля к концу года

Курс национальной валютыпри благоприятном развитии событий способен укрепиться до 70 руб./$ и 84 руб./€ за ближайшие три-четыре месяца.

Тем не менее, эксперты считают такой сценарий маловероятным, поскольку на курс валют оказывают влияние различные факторы как в России, так и за рубежом, пишет газета «Известия».

В первую очередь речь идет о ценах на нефть. По мнению главного аналитика «ТелеТрейд» Марка Гойхмана, цена нефти Brent способна вновь достичь $40–42 после окончания ураганов в нефтеносном Мексиканском заливе. Также сложно предсказать, какое влияние на курс рубля окажет возможная вторая волна коронавирусной инфекции.

Еще одним вероятным фактором влияния на цену национальной валюты может стать введение новых санкций странами Запада из-за обострения геополитической ситуации.

«Не так страшны сами санкции, как спираль многократных ответных мер и неопределенность, к которой такая ситуация ведет, - отметил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Илья Запорожский. - Любые дополнительные негативные комментарии от западных лидеров могут усугубить положение рубля».

Наконец, на волатильности рубля могут отразиться результаты выборов президента США, которые состоятся 3 ноября. По мнению Ильи Запорожского, победа Джо Байдена и демократов с их антироссийской риторикой будет ударом не только по рублю, но и по рынку США, поскольку у этой партии есть планы увеличить налоги крупных корпораций и лиц с высокими доходами.

Специалисты подчеркивают, что если эти риски в той или иной мере реализуются, то доллар может подорожать до 80 рублей, а евро - до 92, прогнозируют эксперты. При этом справедливым значением курса национальной валюты без внешних негативных факторов аналитики считают уровни в 73 руб./$ и 85 руб./€.