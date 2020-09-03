Экономика

Йогурты, сыр сулугуни и майонез «Прасковья Молочкова» можно приобрести со скидкой в «Магните»

В магазинах федеральной сети «Магнит» до 8 сентября действуют скидки на продукцию «Прасковья Молочкова».

В частности, сыр сулугуни 45% жирности (упаковка 300 г) можно приобрести со скидкой 15%. До 8 сентября стоимость сыра составляет 159,99 руб. (прежняя цена 189,99 руб.).

Скидка 16% действует на майонез «Провансаль» от «Прасковьи Молочковой» 51%-ной жирности (стакан 400 г). Псковичи могут приобрести майонез по цене 49,99 руб. (старая стоимость 59,99 руб.).

Йогурты «Прасковья Молочкова» в ассортименте продаются в «Магнитах» до 8 сентября со скидкой 24%. Стоимость полезного йогурта 0,9% жирности (бутылочка 330 г) - 49,99 руб. (старая цена 65,99 руб.).

Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!