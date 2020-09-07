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Экономика

У 15 тысяч россиян аннулировали кредитные каникулы

07.09.2020 08:09|ПсковКомментариев: 0

К 26 августа системно значимые банки аннулировали около 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы по федеральному закону №106, следует из данных ЦБ, с которыми ознакомились «Известия». Это около 4% от всех поданных заявок. По информации Банка России, к этому моменту граждане оформили всего 370 тыс. запросов на отсрочку платежей.

«У граждан есть 90 дней на предоставление документов, подтверждающих право на льготу. Закон предусматривает ещё месяц, если непредвиденные обстоятельства помешали предоставить подтверждение в срок. Большинство россиян обращались за каникулами в первой половине апреля, и максимум к августу они должны были направить кредиторам все необходимые документы, иначе каникулы отменялись», — пояснили «Известиям» в Банке России.

Если гражданин вовремя не предоставил документы, то банк в праве единоразово потребовать от него выплаты всех пропущенных начислений. Также клиенту грозят пени и ухудшение кредитной истории.

Закон о кредитных каникулах был принят 3 апреля. Россияне, доход которых сократился более чем на 30%, имеют право отсрочить выплаты на полгода без начисления санкций.

Источник: Псковская Лента Новостей
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