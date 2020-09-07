Экономика

В Псковской области выявлена компания, торговавшая потенциально небезопасной рыбной продукцией

Мониторинговая группа управления Россельхознадзора в ходе анализа данных, внесенных в информационную систему «Меркурий», выявила в Псковской области компанию, занимающуюся реализацией потенциально небезопасной рыбной продукции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, в июле уполномоченным лицом ООО «Равелини» были оформлены ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) на 25-тонную партию мороженых хребтов лосося на бумажном носителе. Данная операция была произведена на площадке компании «Мерлуццо» - расположенного во 2-м микрорайоне города Пскова предприятия розничной торговли, осуществляющего реализацию рыбной продукции. В качестве производителя продукции был указан иностранный производитель – Bakkafrost Processing (FO 125) (Фарерские острова). Однако, согласно данным из системы «Меркурий», ветеринарный сопроводительный документ на поступающее сырье и импортный сертификат отсутствовали. Таким образом, происхождение крупной партии рыбной продукции не было подтверждено, что, в свою очередь, не дало гарантий качества и безопасности товаров.

После оформления ветеринарных сопроводительных документов 8 тонн рыбной продукции были направлены в ООО «Мерлуццо» на площадку, расположенную также в Пскове, но уже на улице Яна Райниса. На данной площадке, согласно информации из «Меркурия», была произведена переработка продукции, в результате чего в качестве производителя был указан ООО «Мерлуццо», общий вес и наименование товаров при этом не изменились. Далее 8 тонн мороженых хребтов лосося были направлены в Санкт-Петербург, в адрес ООО «Аврора», а затем на площадку ООО «Балхаш» в Ленобласть.

На площадке ООО «Балхаш», где уже находились 2 тонны рыбной продукции, выработанной ООО «Мерлуццо», было произведено объединение продукции «хребты лосося мороженные», в результате чего общий объем товаров составил 10 тонн. Позже рыбная продукция объемом 300 килограммов была направлена в Новосибирск, на площадку ООО «Новосибирскрыба» и впоследствии реализована в данном регионе.

В ходе выезда должностных лиц управления Россельхознадзора установлено, что по указанному в системе «Меркурий» адресу регистрации площадки компании «Мерлуццо» в Пскове находится продуктовый магазин «Светофор», который не имеет отношения к «Мерлуццо», что подтверждает фактическую невозможность оборота данного объема продукции и дает основания предполагать, что «Мерлуццо» является одним из звеньев цепочки незаконного оборота пищевой продукции.

В результате проведенной мониторинговой группой управления Россельхознадзора работы в августе 2020 года из системы «Цербер» исключена площадка ООО «Мерлуццо», в связи с чем дальнейшее оформление ветеринарных сопроводительных документов в «Меркурии» невозможно, закрепленные уполномоченные лица компании аннулированы без возможности восстановления в системе.

Все материалы направлены в правоохранительные органы для принятия мер в рамках компетенции. Информация о выявленных нарушениях также передана в управление Россельхознадзора по Новосибирской области, на подконтрольной территории которого расположена компания-получатель потенциально небезопасной продукции.