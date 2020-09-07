Экономика

Правительство изменило целевой показатель нацпроекта по малому бизнесу

Правительство РФ изменило целевой показатель по численности занятых в рамках нацпроекта по малому бизнесу. Это следует из материалов к нацпроекту, пишет газета «Известия».

Так, в 2021 году количество работников в секторе МСП (включая индивидуальных предпринимателей) должно достигнуть 21,7 млн человек, в 2022 — 22,3 млн, в 2023 — 22,9 млн, а в 2024 — 23,5 млн. При этом ранее предполагалось, что к концу 2024 года в МСП будет трудиться 25 млн человек.

Планы по количеству занятых были скорректированы из-за изменения ситуации в экономике: ударные темпы восстановления после коронакризиса не ожидаются, пояснил источник, близкий к правительству. По последней версии макропрогноза Минэкономразвития, рост ВВП в ближайшие годы не будет высоким, поэтому и цели нацпроектов чисто математически становятся менее амбициозными, резюмировал он.

Новый паспорт нацпроекта должен быть готов к 1 октября, сообщили в Минэкономразвития.