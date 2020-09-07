Экономика

Ольга Милонаец: УФАС очень осторожно действует при реформе МУПов и ГУПов

Псковское УФАС очень осторожно действует в рамках реформы муниципальных и государственных унитарных предприятий. Об этом рассказала руководитель управления Ольга Милонаец 8 сентября на конференции ФАС в Пскове.

Реформа МУПов и ГУПов стала одной из тем двухдневного семинара-совещания территориальных органов Северо-Западного федерального округа ФАС России с участием заместителя руководителя ведомства Алексея Доценко.

Ольга Милонаец отметила, что службе «удалось успокоить органы муниципальной власти». «Окончание реформы ГУПов и МУПов предусматривает переходный период до 2025 года. Мы очень осторожно действуем, сверяем практики, говорим о дополнениях, исключениях. Много времени, на первый взгляд, но мы говорим, что начинать работу надо уже вчера», - сказала она.