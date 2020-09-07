Экономика

Уборка зерновых культур в Псковской области близится к завершению

Уборка зерновых и зернобобовых культур в Псковской области близится к завершению. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.



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«По состоянию на 7 сентября в Псковской области намолочено 129 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 30,5 тысяч га (74% к уборочной площади), при средней урожайности 42,3 ц/га», - говорится в сообщении.

В Гдовском, Красногородском, Пушкиногорском и Себежском районах уборка зерновых и зернобобовых культур закончена. Подходит к завершению уборка зерновых и зернобобовых культур в Псковском (90% к уборочной площади), Пыталовском (89% к уборочной площади), Опочецком (87% к уборочной площади) и Новоржевском (86% к уборочной площади) районах.

Больше всего намолочено зерновых и зернобобовых культур в Пыталовском районе - 30501 тонна с площади 5049 га, в Палкинском районе - 19980 тонн с площади 3535 га, в Псковском районе - 18787 тонн с площади 4297 га, в Островском районе - 16067 тонн с площади 2505 га, в Порховском районе - 5386 тонн с площади 2194 га.

Лидирующими районами по урожайности зерновых культур являются Островский – 64 ц/га; Красногородский - 60 ц/га, Пыталовский – 60 ц/га, Палкинский – 57 ц/га, Пушкиногорский – 47 ц/га и Псковский – 44 ц/га.