Экономика

«Эхономика» с Игорем Максимовым. ВИДЕО

Сегодня, 8 сентября, гостем очередного выпуска программы «Эхономика» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал директор муниципального предприятия города «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов.

Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним подготовку к отопительному сезону, сроки появления тепла в домах Пскова и от чего они зависят. Кроме того, речь шла о программе «Тепло нашего города» - новой стратегии Псковских теплосетей, а также о том, что значит быть директором теплосетей в 2020 году.