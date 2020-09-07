Экономика

ВТБ выдал более 1 трлн рублей розничных кредитов

По итогам 8 месяцев 2020 г. ВТБ увеличил выдачу кредитов физлицам до 1,035 трлн рублей, что на 7% превышает результат за 8 месяцев 2019 г. Август стал рекордным месяцем по продаже розничных кредитов с начала года (за исключением марта) – более 152 млрд рублей, что на 18% превышает результат августа прошлого года.

В августе положительная динамика продаж зафиксирована практически во всех сегментах розничного кредитования. Сильнее всего выросла ипотека – на 40%, объем выдач превысил 76 млрд рублей. Продажи кредитов наличными составили почти 70 млрд рублей (рост на 4%). Объем оформленных автокредитов превысил 7 млрд рублей, но пока не достиг результатов прошлого года.

«В этом году самым заметным месяцем по продаже розничных кредитов остается март, когда клиентам ВТБ было выдано 174 млрд рублей. В апреле кредитная активность клиентов резко сократилась, но уже в мае начала поступательно расти. По результатам августа мы видим рост выданных кредитов более чем на 60% по сравнению с началом пандемии. Этому способствуют реализация отложенного спроса, минимальные процентные ставки по кредитам, существенные меры поддержки, оказанные российским заемщикам в этом году, а также льготные условия в рамках госпрограмм», – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Общий объем портфеля розничных кредитов ВТБ с начала года вырос на 8%, превысив на 1 сентября 3,5 трлн рублей. Портфель ипотеки за 8 месяцев показал рост на 11% (до 1,87 трлн рублей), кредитов наличными – на 6% (до 1,44 трлн руб.).