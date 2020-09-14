Экономика

6 шагов для достижения финансовой устойчивости

За время пандемии россияне осознали ценности накоплений и управления своими финансами. Жители страны начали экономить и откладывать, к такому выводу пришли эксперты исследовательского холдинга «Ромир». Они подсчитали, что в средней семье после обязательных платежей и покупок в июле остается 28 300 рублей. Это рекордная сумма за последние несколько лет. Соотносятся ли эти цифры с доходами конкретно вашей семьи или на такой показатель еще предстоит выйти, тем не менее карантин стал поводом задуматься о формировании подушки безопасности и определить финансовую стратегию. Посмотрим, как можно навести порядок в кошельке. Здесь не будет банальных советов, вроде, не брать кофе на вынос, готовить шесть блюд из одной курицы или ходить в магазин со своим пакетом. Мы поговорим о том, как наладить свои отношения с деньгами.

1. Смотрим доходы и считаем расходы минимум за три месяца

Лучше воспользоваться современными технологиями и наличием банковской карты. Банковское приложение поможет увидеть данные за уже прошедшие месяцы и показать категории расходов. Их можно разбить на более мелкие составляющие самостоятельно, переименовав прямо в приложении. Скажем, если в супермаркете куплены хлеб и средство для мытья пола, можно разделить эту покупку на «Продукты» и «Бытовую химию». Это поможет более точно понять, как распределяются траты и на чем можно в дальнейшем сэкономить.

2. Учитываем регулярные ежегодные и ежемесячные траты и поступления

Скажем, нам известно, что раз в год нужно страховать квартиру, нужно покупать ребенку школьную форму и канцелярку, нужно отправлять машину на ТО. Не забываем о более частых и тоже регулярных тратах: покупка проездного, школьные обеды, медикаменты (если вы постоянно принимаете какой-то препарат), коммуналка. То же самое с доходами: зарплата, подработка, ежегодные пять тысяч рублей от тетушки на день рождения. Тут лучше быть аккуратнее и оперировать шкурами точно пойманных медведей.

Траты можно разбивать на небольшие отрезки (например, по тысяче рублей откладывать на ежегодное обслуживание автомобиля) или поступить так: в этом месяце откладываем в фонд на стоматолога, в следующем на страховку квартиры и далее по другим крупным категориям.

3. Откладываем деньги сразу же после получения

Неразумно оставлять вопрос сбережений на конец месяца, увеличивая риск импульсивных покупок. Лучше сразу - раз! - переложить в другой карман. В мобильном приложении есть инструмент «Копилка», который помогает достичь конкретных финансовых целей. Можно настроить автоперевод и с каждого поступления банк сам будет откладывать для вас какой-то процент. Обычно финансовые гуру советуют откладывать по 10% от дохода. Это наименее болезненно при любом уровне финансовых поступлений.

4. Пользуемся бесплатными советами профессионалов

Интернет упростил доступ к информации от экспертов самого высокого уровня. В онлайн-банке регулярно появляются сторис с советами профессионалов по различным финансовым направлениям, от экономии на комиссии до инвестиций в бизнес.

5. Сохраняем и инвестируем

Самый надежный (это слово тут ключевое) и наименее трудозатратный способ сохранить свои деньги — банковский вклад. Вклад открываем в банке с репутацией, проверенной временем.

«Инвестиции» - слово давно не только из лексикона финансовых акул с Уолл-стрит. Нам сегодня доступны биржи, куда можно аккуратно вкладывать через надежные инструменты. Один из них - индивидуальный инвестиционный счет. В пользу его надежности говорит тот факт, что государство готово выплачивать 52 тысячи рублей ежегодно владельцам таких счетов в виде налогового вычета. В банке помогают оформить документы на такой вычет.

Еще один способ вложить деньги - стать инвестором паевого инвестиционного фонда. Портфель ценных бумаг в этом случае подбирают профессионалы, такие вложения удобны для тех, кто не готов принимать инвестиционные решения из-за недостатка времени или опыта. Вкладывать можно от 1000 рублей.

Налоговый вычет предусмотрен и для участников программы накопительного страхования жизни. Долгосрочная программа вложений предусматривает регулярное пополнение, совмещает в себе сразу и накопление денег, и защиту жизни. Взносы не подлежат аресту и не делятся при разводе.

6. Экономим время с помощью онлайн-банка

Помним, что время - это тоже деньги. Точнее возможность их заработать, а заодно больше провести с семьей и качественно отдохнуть. Так что заменяем беготню по офисам - кликами по экрану. В онлайн-банке большинство операций доступны удаленно. Оплатить счета, взять кредит, открыть вклад, контроль финансов - все на экране компьютера или смартфона.

Многие банки проводят опросы клиентов после обслуживания. Цель такого интервьюирования – улучшение продуктов и сервисов компании с помощью обратной связи от клиентов. Например, Сбербанк регулярно проводит исследования качества оказываемых услуг с помощью телефонных звонков-опросов специалистов колл-центра, смс (с номеров 900 и 9000), а также push-уведомлений в мобильном приложении. По результатам делаются выводы. Так, в первом полугодии нынешнего года 84% клиентов Сбербанка на Северо-Западе удовлетворены качеством услуг и положительно оценивают сервисы компании. При этом среди опрошенных 61% оказались готовы рекомендовать банк своим знакомым. Мало кто знает, что в актив оцениваемой компании засчитываются только оценки 9 и 10 по десятибалльной шкале. Будьте участливы, не отказывайтесь от опросов, помогайте своим банкам развиваться.