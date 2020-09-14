Сургутнефтегазбанк предлагает акцию для корпоративных клиентов - тарифный план «Новый». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Преимущества тарифного плана «Новый»:
Подключиться к тарифному плану «Новый» можно с 6 июля до 31 декабря в офисах Сургутнефтегазбанка.
Предложение распространяется на малые и микропредприятия, у которых предельное значение выручки, полученной от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, составляет до 800 млн рублей (включительно).
Подробная информация - www.sngb.ru.
Подробнее по телефонам: 29-08-87; 29-08-86. Адрес: улица Льва Толстого, 2.
АО БАНК «СНГБ». Генеральная лицензия Банка России №588 от 05.09.2016