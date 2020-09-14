Экономика

Сургутнефтегазбанк предлагает акцию для корпоративных клиентов

Сургутнефтегазбанк предлагает акцию для корпоративных клиентов - тарифный план «Новый». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Преимущества тарифного плана «Новый»:

открытие и обслуживание расчетного счета бесплатно;

открытие и обслуживание корпоративной карты Visa Business - бесплатно;

все платежи - бесплатно. Платежи в пользу физических лиц до 2 млн рублей включительно (от общего оборота по внутрибанковской, межфилиальной и межбанковской сети) в месяц без комиссии, далее 10%, минимум 100 рублей;

зачисление средств на счет клиента - 0,99% от суммы (при поступлении денежных средств безналичным путем за исключением бюджетных платежей). Ставка 0,99% действительна до 30.09.2020, далее 1% от суммы зачисления;

услуги эквайринга - 0,99% от оборота.

Подключиться к тарифному плану «Новый» можно с 6 июля до 31 декабря в офисах Сургутнефтегазбанка.

Предложение распространяется на малые и микропредприятия, у которых предельное значение выручки, полученной от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, составляет до 800 млн рублей (включительно).

Подробная информация - www.sngb.ru.

Подробнее по телефонам: 29-08-87; 29-08-86. Адрес: улица Льва Толстого, 2.

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