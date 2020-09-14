Экономика

Материнский капитал в России увеличат

В России в 2021 году вырастет размер материнского капитала. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минтруда.

Так, в следующем году размер материнского капитала на первого ребенка увеличится до 483 882 рублей, на второго ребенка будут начислять 639 432 рубля.

«Размер доплаты на второго ребенка, если семья получала материнский капитал на первого ребенка, составит 155 550 рублей», — добавили в ведомстве со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

По прогнозам специалистов министерства, в следующем году материнский капитал смогут получить около 1,2 млн семей.

«С учетом прогноза рождаемости на 2021 год право на материнский капитал будет предоставлено 1,2 млн семей», — добавили в Минтруде.