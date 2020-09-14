В петербургских «Пятерочках» появилась продукция «Прасковьи Молочковой»

Фото: ТАСС
В магазинах федеральной сети «Пятерочка» Санкт-Петербурга теперь можно приобрести продукцию «Прасковья Молочкова».
В продажу поступило молоко 2,5%-ной жирности, творог 5% и 9%-ной жирности, сметана 15% и 20%, кефир 1% и 2,5% в ПЭТ-бутылках, а также майонез «Провансаль» 51%.
Адрес магазинов в Санкт-Петербурге:
1. Пограничника Гарькавого ул., 20, к.1
2. Народного Ополчения пр-кт, 115
3. Будапештская ул., 19
4. Смоленская ул., 18, лит. А, пом. 158-Н
5. Софийская ул., 33, 1 лит. А, пом. 4Н
6. Орджоникидзе ул., 52, лит. А, пом. 93-Н
7. Ленинский пр-кт, 64, к.1, лит. А, пом. 7Н
8. Среднегаванский пр-кт, 9, лит. А, пом. 2Н
9. Вилькицкий б-р, 4, стр.1
10. Новоизмайловский пр., 28
11. Ленинский пр., 156
12. Аллея Поликарпова ул., 1
13. Ворошилова ул., 3, 1А
14. Науки пр., 28, 4
15. Кима пр-кт, 4, лит. В, пом. 12Н
16. Белградская ул., 26, к. 9
17. Товарищеский пр., 8/2 А
18. Науки пр-т, 44 А
19. Чапаева ул., 15
20. Дудко ул., 18, л. А, пом. 1Н
21. п. Мурино, Садовая ул., 37Б
22. д. Кудрово, Европейский пр-кт, 8, пом. 14Н, 15Н
23. д. Кудрово, Ленинградская ул, 5, пом. 19H
«Прасковья Молочкова»: С рождения с вами!