Экономика

В петербургских «Пятерочках» появилась продукция «Прасковьи Молочковой»

Фото: ТАСС

В магазинах федеральной сети «Пятерочка» Санкт-Петербурга теперь можно приобрести продукцию «Прасковья Молочкова».

В продажу поступило молоко 2,5%-ной жирности, творог 5% и 9%-ной жирности, сметана 15% и 20%, кефир 1% и 2,5% в ПЭТ-бутылках, а также майонез «Провансаль» 51%.

Адрес магазинов в Санкт-Петербурге:

1. Пограничника Гарькавого ул., 20, к.1

2. Народного Ополчения пр-кт, 115

3. Будапештская ул., 19

4. Смоленская ул., 18, лит. А, пом. 158-Н

5. Софийская ул., 33, 1 лит. А, пом. 4Н

6. Орджоникидзе ул., 52, лит. А, пом. 93-Н

7. Ленинский пр-кт, 64, к.1, лит. А, пом. 7Н

8. Среднегаванский пр-кт, 9, лит. А, пом. 2Н

9. Вилькицкий б-р, 4, стр.1

10. Новоизмайловский пр., 28

11. Ленинский пр., 156

12. Аллея Поликарпова ул., 1

13. Ворошилова ул., 3, 1А

14. Науки пр., 28, 4

15. Кима пр-кт, 4, лит. В, пом. 12Н

16. Белградская ул., 26, к. 9

17. Товарищеский пр., 8/2 А

18. Науки пр-т, 44 А

19. Чапаева ул., 15

20. Дудко ул., 18, л. А, пом. 1Н

21. п. Мурино, Садовая ул., 37Б

22. д. Кудрово, Европейский пр-кт, 8, пом. 14Н, 15Н

23. д. Кудрово, Ленинградская ул, 5, пом. 19H

«Прасковья Молочкова»: С рождения с вами!