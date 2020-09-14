Производство яиц сократилось в Псковской области

Производство яиц в Псковской области сократилось на 2,8 %. При этом производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 7,7%, молока - на 1,5%, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковстата.
В январе-августе в хозяйствах всех категорий региона произвели 226,3 тысячи тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 136,2 тысячи тонн молока, 57,2 млн штук яиц.
Прирост производства обеспечили сельскохозяйственные организации, удельный вес этой категории хозяйств в производстве скота и птицы составил 99%, молока - 80%, яиц - 37%.
Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:
|
|
Январь-август 2020
|
Январь- август
2020 в % к
январю- августу
2019
|
Август 2020
|
Август
2020 в % к
|
Справочно
|
августу 2019
|
июлю 2020
|
Январь- август
2019 в % к
январю- августу
2018
|
Скот и птица на убой
|
226,3
|
107,7
|
27,9
|
102,7
|
95,2
|
123,7
|
Молоко,
|
136,2
|
101,5
|
18,2
|
104,8
|
101,0
|
97,6
|
Яйца,
|
57,2
|
97,2
|
6,9
|
95,1
|
100,4
|
103,8
Продуктивность коров молочного стада в сельскохозяйственных организациях (кроме микропредприятий) в январе-августе 2020 года выросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 76 килограммов (на 1,5%) и составила 5243 килограмма молока на одну корову.