Экономика

Производство яиц сократилось в Псковской области

Производство яиц в Псковской области сократилось на 2,8 %. При этом производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 7,7%, молока - на 1,5%, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковстата.

В январе-августе в хозяйствах всех категорий региона произвели 226,3 тысячи тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 136,2 тысячи тонн молока, 57,2 млн штук яиц.

Прирост производства обеспечили сельскохозяйственные организации, удельный вес этой категории хозяйств в производстве скота и птицы составил 99%, молока - 80%, яиц - 37%.

Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:

Январь-август 2020 Январь- август 2020 в % к январю- августу 2019 Август 2020 Август 2020 в % к Справочно августу 2019 июлю 2020 Январь- август 2019 в % к январю- августу 2018 Скот и птица на убой

(в живом весе),

тыс. тонн 226,3 107,7 27,9 102,7 95,2 123,7 Молоко,

тыс. тонн 136,2 101,5 18,2 104,8 101,0 97,6 Яйца,

млн штук 57,2 97,2 6,9 95,1 100,4 103,8

Продуктивность коров молочного стада в сельскохозяйственных организациях (кроме микропредприятий) в январе-августе 2020 года выросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 76 килограммов (на 1,5%) и составила 5243 килограмма молока на одну корову.