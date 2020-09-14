Экономика

МТС поможет малому бизнесу в Псковской области выпустить виртуальные бонусные карты

МТС в партнерстве со стартапом GetMeBack запустила сервис для создания программы лояльности «Loyalty GetMeBack». Услуга позволит компаниям псковского малого бизнеса выпускать виртуальные бонусные карты с собственным дизайном и условиями. Сервис доступен на площадке цифровых решений для предпринимателей МТС Твой Бизнес. Первые два месяца услуга предоставляется бесплатно, сообщили в компании.

Для создания программы лояльности и выпуска бонусных карт предпринимателю нужно зарегистрироваться на сайте mts.getmeback.ru, настроить условия бонусной системы и дизайн карт. Инструмент позволяет разделить клиентов на сегменты, увидеть статистику их покупок и отправить push-уведомления сразу всем или части пользователей. Клубные карты компаний хранятся в «виртуальном кошельке» смартфонов клиентов (приложение «Wallet» в iPhone, «WalletPasses» – в смартфонах с Android) вместе с банковскими картами и билетами. Количество накопленных бонусов и срок их действия обновляются автоматически и отображаются на лицевой стороне карты.

В личном кабинете сервиса предприниматель найдет QR-код, который можно распечатать и повесить на видном месте в торговой точке – покупатели будут сканировать его для регистрации в бонусной программе и добавления карты в «кошелек». Данные зарегистрированных пользователей сегментируются по полу, возрасту, времени использования бонусной карты и другим клиентским характеристикам. Эту информацию можно использовать для анализа аудитории и настройки индивидуальных акций, например, скидок ко дню рождения.

После регистрации в программе лояльности покупатель получает виртуальную карту c личным QR-кодом. Для начисления и списания баллов сотрудникам нужно отсканировать код карты пользователя в приложении «GMB. Валидатор» (доступно для iOS и Android). На сайте mts.getmeback.ru предприниматели видят, как активно их сотрудники вовлекают клиентов в систему лояльности.

Компании-пользователи сервиса получают доступ к выпуску тысячи карт и отправке неограниченного количества push-уведомлений своей аудитории. Подписку на сервис можно оформить в личном кабинете площадки МТС Твой Бизнес за 990 рублей в месяц. Протестировать функционал программы позволит пробный период – первые два месяца каждый новый пользователь может выпустить до 50 бонусных карт и запустить уведомления бесплатно.

«Свои программы лояльности имеют многие крупные компании. Это помогает им удерживать существующих клиентов и привлекать новых. Теперь и малый бизнес получил доступ к созданию и управлению собственными бонусными картами на основе виртуальных карт в смартфоне. На старте работы программы лояльности не всегда приносят выгоду быстро. Поэтому мы постарались сделать инструмент, который позволяет легко корректировать условия, находить самых преданных покупателей, экспериментировать и учиться выстраивать взаимовыгодные отношения с пользователями», –– прокомментировал руководитель центра продуктов для малого и среднего бизнеса МТС Твой Бизнес Дарья Ведерникова.

Отметим, что МТС предлагает сервисы для малого и среднего бизнеса на площадке digital-инструментов для предпринимателей МТС Твой Бизнес, среди них: МТС Касса – комплексное решение для автоматизации торговли, управления и контроля продаж, Insider – инструмент для удаленной проверки контрагентов, Workzen – таск-менеджер для работы в команде, МТС Конструктор документов – конструктор договоров с библиотекой шаблонов, разработанных с привлечением специалистов EY Law, и другие продукты.

GetMeBack – разработчик цифровых программ лояльности в формате брендированных мобильных приложений и карт Wallet. Компания активно работает с представителями малого и среднего бизнеса из сфер ритейла, HoReCa, индустрии развлечений и красоты. С 2018 года системой GetMeBack воспользовались более 300 000 покупателей.