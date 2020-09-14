Экономика

Эксперты рассказали о максимальных возможностях зарплатной карты ПСБ

ПСБ начисляет повышенный кешбэк в рамках нового зарплатного проекта «Твой плюс». Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Банковская карта сегодня – главный финансовый инструмент каждого человека. У многих из нас их даже несколько, но основной картой для большинства операций является зарплатная карта. Чаще всего получают ее в банке, с которым у работодателя заключен договор на обслуживание, при оформлении на работу. При этом не каждая зарплатная карта является универсальной, а иногда может даже проигрывать в функциональности другим картам в продуктовой линейке этого же банка.

В 2014 году вступил в силу закон, который определил право работника самостоятельно выбирать кредитную организацию для перечисления ему заработной платы. А это значит, что каждый может выбрать банк «для себя» и оформить карту с максимально выгодными условиями.

Например, в ПСБ в рамках нового зарплатного проекта «Твой Плюс» клиенты могут получать до 5%* годовых на остаток средств на карте или повышенный кешбэк** в трех любых категориях покупок на свой выбор.

При получении процентов на остаток за все покупки по зарплатной карте начисляется кешбэк в размере 1%. Если же клиент сделает выбор в пользу повышенного кешбэка, то он сможет возвращать до 7%*** за покупки в кафе, ресторанах, аптеках, книжных и детских магазинах, при заказе такси и каршеринга, за оплату развлечений, услуг салонов красоты и др. Менять выбранные категории повышенного кешбэка можно каждый месяц.

Еще одним важным преимуществом нового проекта является возможность снятия наличных без комиссии до 1 млн рублей в месяц в банкоматах ПСБ и сети партнеров банка (АльфаБанк, Россельхозбанк). Также комиссии отсутствуют за снятие до 150 000**** рублей в банкоматах всех остальных банков. Кроме того, держателям зарплатных карт доступны бесплатные денежные переводы по системе быстрых платежей и оплата ЖКУ. Пользоваться преимуществами нового зарплатного проекта можно всей семьей – клиенты могут выпустить бесплатно до 5 дополнительных карт.

Для оформления карты «Твой Плюс» необходимо наличие зарплатного договора между ПСБ и организацией-работодателем, но, если такой договор не заключен, клиент может оформить индивидуальную карту для зачисления на нее заработной платы.

«Еще 6 лет назад сотрудники организаций не имели возможность самостоятельно менять банк, на карту которого им приходит заработная плата. Людям были доступны услуги той кредитной организации, где обслуживался их работодатель. И не всегда эти услуги были выгодны именно им: кого-то не устраивала банкоматная сеть, кого-то – функционал мобильного и интернет-банка, кого-то – дополнительные комиссии при переводе денежных средств в сторонние банки. Сегодня же сотрудник может самостоятельно выбрать банк и оформить зарплатную карту там, где ему выгодно – это право каждого человека, которое закреплено Трудовым кодексом РФ», - поясняет региональный директор операционного офиса «Псковский» ПСБ Валентина Нефедова.

Перевести зарплату на карту ПСБ легко: сначала необходимо оформить в банке дебетовую карту, заполнить заявление о перечислении заработной платы по реквизитам карты ПСБ и отнести его в бухгалтерию работодателя. После этого подключиться к опциям индивидуального зарплатного проекта и пользоваться преимуществами банка.

«Помимо повышенного кешбэка, зарплатные клиенты ПСБ могут получить потребительский кредит или ипотеку по сниженной ставке, с помощью удобного и многофункционального мобильного и интернет-банка оплачивать услуги ЖКХ, налоги, штрафы, кредиты сторонних банков, открывать вклады, накопительные счета и многое другое. Также мы не забываем радовать клиентов и сезонными акциями», - добавляет Валентина Нефедова.

Выгоду от участия в зарплатном проекте ПСБ могут получать не только клиенты-физические лица, но и организации. В новых экономических реалиях именно этот банковский сервис является одним из главных инструментов, позволяющих бизнесу сократить расходы и оптимизировать издержки, а также упростить и ускорить выдачу зарплаты для персонала. При поступлении в банк сведений одним реестром зачисление заработной платы на карту ПСБ происходит в течение 5-10 минут. Для удобства работы в рамках зарплатного проект ПСБ предоставляет персонального клиентского менеджера, который в любой момент ответит на появившиеся вопросы, а также поможет в решении возникших задач.

*5% на остаток при сумме покупок по карте от 5 000 руб./мес.

** Для начисления кешбэка и процентов на остаток клиент должен самостоятельно подключиться к программе лояльности «Кешбэк» в интернет- или мобильном банке, через контакт-центр или в офисе обслуживания. Подробные условия по начислению % на остаток и кэшбэка, а также коды всех магазинов, покупки в которых учитываются при расчете кэшбэка, содержатся на сайте Банка в разделе Программа лояльности «Кешбэк» по адресу: https://www.psbank.ru/Personal/Everyday/CashBack.

***Кешбэк 5% при сумме покупок от 5 000 руб./мес., кэшбэк 7% при сумме покупок от 50 000 руб./мес. в 3-х повышенных категориях товаров: столовые, кафе, рестораны, фастфуд; аптеки; такси и каршеринг; книги и канцтовары; цветы и подарки; красота; кино, театр, развлечения; товары для детей; товары для животных.

****При снятие наличных свыше 150 000 руб. в месяц в банкоматах любого банка взимается комиссия 2% (мин. 299 руб.).

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 г. www.psbank.ru