Экономика

Минфин сократит траты на зарплаты чиновников и вооружение

Одобренный правительством проект федерального бюджета на 2021-2023 годы предполагает оптимизацию на 10% всех «незащищенных» статей бюджетных расходов и сокращение на 5% госпрограммы вооружений, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Еще одной мерой по сокращению бюджетных расходов станет «пропуск» ежегодной индексации зарплат чиновников в 2021 году.

«Эти параметры у нас заложены и учтены в проекте бюджета, который сегодня одобрен на правительстве», — сказал глава Минфина, уточнив, что суммарное сокращение бюджетных ассигнований в 2021 году составит 927 млрд руб., в 2022 году — 970 млрд руб. и около 900 млрд в 2023 году. «Без оптимизации и сокращений мы бы не вышли на общие сбалансированные принципы бюджетной политики в 2022 году. Что называется, по ниточке со всех мер собирали, чтобы сбалансировать бюджет», — приводит слова Силуанова РБК.

Из-за пандемии COVID-19 и обвала цен на нефть российский бюджет будет дефицитным. В 2020 году превышение расходов над доходами оценивается на уровне 4,4% ВВП, следует из проекта госбюджета. В 2021 году дефицит снизится до 2,4% ВВП, в 2022 году — до 1% ВВП, в 2023 году составит 1,1% ВВП.