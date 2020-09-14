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Экономика

Торговый объект для продажи мясной продукции устанавливают на Коммунальной в Пскове

17.09.2020 11:29|ПсковКомментариев: 4

В Пскове на улице Коммунальной, 77/1 приступили к установке нестационарного торгового объекта для реализации продукции местного производителя. Утром 17 сентября в социальных сетях появились фотографии подготовки площадки. Как сообщил Псковской Ленте Новостей генеральный директор ООО «Псковмясопром» Андрей Шукшин, строится магазин «Бизон» для торговли мясной продукцией местного производителя.

Фото из группы «Жесть по-псковски»

По месту размещения объекта на Коммунальной, 77/1 получены все необходимые согласования. Размещение согласовано с областным комитетом по управлению государственным имуществом, комитетом по охране объектов культурного наследия, управлением по градостроительной деятельности, с собственниками инженерных сетей, управляющей компанией «Десятый микрорайон». С управлением городского хозяйства согласован проект благоустройства и внешнего вида нестационарного торгового объекта.

Размещение было согласовано в начале 2020 года, задержка установки произошла из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

В торговой сети «Бизон» представлена мясная продукция местного производителя. Табачные и алкогольные напитки не реализуются.

Теги: #продукты #магазин #улица Коммунальная #улица Рокоссовского
Источник: Псковская Лента Новостей
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