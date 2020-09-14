Экономика

Псковские производители могут побороться за знаки качества

Псковских производителей приглашают принять участие в конкурсе «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества ХХI века». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Сорок четвертый международный конкурс «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества ХХI века» проходит в Москве до 25 декабря. Продукция предприятий-участников конкурса будет представлена на соискание платиновых, золотых, серебряных и бронзовых знаков качества.

Выставка конкурс «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» — долгосрочный проект, направленный на продвижение качественных товаров, услуг и передовых технологий на российский рынок, решение стратегических задач импортозамещения.

Программа действует с 1999 года. В ее рамках проводится экспертиза продукции, услуг и передовых технологий по критериям качества. Функции экспертной комиссии осуществляет ФБУ «РОСТЕСТ-Москва». По результатам экспертизы лауреатам присваивается «Знак качества XXI века».

За время проведения программы знака качества были удостоены более 14 000 видов продукции, услуг и технологий, представленных предприятиями России и стран СНГ.

Условия участия в конкурсе на официальном сайте www.rosmarka.ru.