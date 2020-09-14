Экономика

95 псковских предпринимателей исключат из реестра

Приняты первые решения о предстоящем исключении 95 индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Псковской области, из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УФНС России.

С 1 сентября индивидуальные предприниматели, которые фактически не ведут деятельность, признаются недействующими и исключаются из ЕГРИП в соответствии с вступившими в силу изменениями в Федеральный закон от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Теперь индивидуальный предприниматель признается фактически прекратившим свою деятельность, если к моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения одновременно соблюдаются следующие условия: истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента и индивидуальный предприниматель в течение последних 15 месяцев не представлял налоговую отчетность; за индивидуальным предпринимателем числится недоимка и задолженность.

В настоящее время материалы о начале процедуры исключения, а также сведения о порядке и сроках направления заявлений кредиторов и других лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением предпринимателя из ЕГРИП, направили для публикации в журнале «Вестник государственной регистрации».

Такие заявления могут быть поданы в регистрирующий орган в течение месяца после публикации. В этом случае решение об исключении предпринимателя из ЕГРИП не принимается. Если заявления в регистрирующий орган не поступят, в ЕГРИП вносится запись об исключении индивидуального предпринимателя по решению регистрирующего органа.

«Обращаем внимание: после исключения из ЕГРИП гражданин не сможет заниматься предпринимательской деятельностью в качестве ИП в течение 3 лет», - отметили в ведомстве.

Кроме того, исключение из реестра не освобождает теперь уже «бывшего» ИП от уплаты всех накопившихся задолженностей.