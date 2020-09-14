Экономика

Большинство российских компаний планируют сохранить удаленку

Большинство российских компаний планируют сохранить дистанционную работу в будущем. Об этом сообщают отечественные СМИ со ссылкой на результаты исследования аналитического центра «Битрикс24».

Опрос показал, что 81% компаний планируют использовать удаленку в будущем. На данный момент дистанционный формат работы сотрудников использует 76% респондентов.

64% заявили, что поправки в Трудовой кодекс об удаленной работе помогут российским предприятиям в оформлении трудовых отношений с дистанционными сотрудниками.

В опросе приняли участие больше одной тысячи компаний из сферы IT, строительства, консалтинговых услуг, маркетинга, рекламы, пиара, образования и другие, передает Газета.ру.