Экономика

Псковский депутат попал в рейтинг крупнейших землевладельцев России

Депутат Псковского областного Собрания Виктор Гречин попал на вторую строчку рейтинга самых крупных землевладельцев среди российских госслужащих и парламентариев по версии Forbes. Как сообщается на сайте журнала, общая площадь задекларированных им земельных участков - 324,7 кв. км.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Единоросс является совладельцем агрофирмы «Победа» — крупнейшего в Псковской области производителя овощей. Ее выручка в 2019 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 250 млн рублей. Помимо 29 земельных участков, в собственности у Гречина только квартира и жилой дом. Его доход в 2019 году составил 2 млн рублей.

Первое место в рейтинге занимает гендиректор авиакомпании «Ямал», депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Василий Крюк.

Общая площадь 195 задекларированных им земельных участков составляет более 370 кв. км. На третьем месте - гендиректор и совладелец ООО «Целинное», депутат Верховного совета Хакасии Владимир Санников. Общая площадь задекларированных им земельных участков составляет 220 кв. км.