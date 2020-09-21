Экономика

Сбербанк поменял логотип

Группа Сбербанк отказалась от слова «банк» в новом логотипе - теперь экосистема будет работать под названием «Сбер». Банк снял логотип со стены головного офиса на Вавилова, 19, пишет РИА Новости.

Источник в кредитной организации тогда рассказал агентству, что новый логотип будет представлен 24 сентября. Логотип, под которым Сбербанк работает в настоящее время, появился десять лет назад и представляет собой светло-зеленый круг со смещенными влево галками, а рядом стоит название «Сбербанк».

В новом логотипе осталась только первая часть названия - «Сбер». При этом из названия большинства компаний экосистем также будет убрано слово «банк». Например, лизинговая компания Сбербанка теперь называется «СберЛизинг».

Сбербанк последние несколько лет выстраивает экосистему, в рамках которой предоставляет сервисы в ряде отраслей, включая медицину, телекоммуникации, образование, электронную коммерцию. С учетом этого Сбербанк все больше становится технологической компанией, поэтому из названия его экосистемы может пропасть слово «банк», хотя в финансовой части бренд сохранится, отмечал его глава Герман Греф.