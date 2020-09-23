6 причин для предпринимателей превратить смартфон в кассу

«Ведьмаку заплатите чеканной монетой» - популярный прошлый зимой саундтрек четко отсылает во времена Средневековья. Сегодня мы платим пластиком и ленимся носить даже его. Зачем, если можно привязать карту к смартфону или часам. Для бизнеса, в особенности мобильного — такси, доставка, торговля на ярмарках — критически важно иметь возможность принимать оплату в электронном виде. Не сможешь принять оплату в электронном виде — клиент отнесет деньги конкуренту. А что если кассу каждый уже носит в кармане? Специалисты IT-отрасли придумали, как превратить в кассу смартфон. Разберем 6 причин использовать эту технологию.
Для маленьких бизнесов, где владелец, зачастую, является единственным работником, любая дополнительная трата становится болезненной. Большое облегчение узнать, что покупать ничего специально не нужно, что кто-то уже позаботился о удобстве и продавца, и покупателя. Для использования технологии нужен смартфон на Android версии 8 или выше с функцией NFC — ближней бесконтактной связи, которая позволяет обмениваться данными между устройствами или между картой и устройством на расстоянии до 10 сантиметров.
Все больше пользователей смартфонов предпочитают превращать их в платежное устройство. И в самом деле, зачем носить с собой кусочек пластика, если смартфон всегда под рукой, а к нему привязана карта. Или к смарт-часам. В выигрыше оказываются те продавцы товаров и услуг, которые могут принять оплату таким способом. При оплате с карты установлен лимит на покупку до 1000 рублей, если оплачивать с устройства, то лимита нет.
Называется приложение так же, как и сама технология - TapOnPhone, оно доступно в Google Play. Покупателю ничего скачивать не нужно. Приложение на свое устройство загружает продавец. Заносит на экран сумму, клиент прикладывает карту (платежных систем Visa, MasterCard, МИР) или устройство к задней стороне такого смартфона-кассы, и происходит оплата. Сразу же можно отправить клиенту чек на электронную почту. Также разработчики приложения предусмотрели возможность отмены операции.
Приложение — настоящая находка для тех, кто работает по всему городу. Например, для таксистов. А еще оценят разработку те, кто торгует в небольших помещениях, например, в ярмарочном домике, где, во-первых, не очень-то развернешься с громоздкой техникой, во-вторых, глаз да глаз за товаром. Еще одна категория предпринимателей, для которых сервис станет палочкой-выручалочкой — те, у кого уже налажен поток клиентов. Рассеять очереди можно с помощью этого приложения, оно станет дополнительной точкой продаж и позволит работать быстрее. А довольный клиент вернется еще раз.
Заявку необходимо оставить на сайте Сбербанка. После заключения договора на предоставление услуг эквайринга (то есть на обслуживание терминала для оплаты, в который превращается смартфон) необходимо скачать приложение, активировать, и все. Можно принимать оплату.
За абстрактное обслуживание кассы-терминала-смартфона платить не нужно. Банк взимает плату за конкретную услугу — от 1,6% за каждую операцию. Точные цифры зависят от региона, сферы деятельности и оборота.