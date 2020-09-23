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Экономика

6 причин для предпринимателей превратить смартфон в кассу

23.09.2020 10:44|ПсковКомментариев: 0

«Ведьмаку заплатите чеканной монетой» - популярный прошлый зимой саундтрек четко отсылает во времена Средневековья. Сегодня мы платим пластиком и ленимся носить даже его. Зачем, если можно привязать карту к смартфону или часам. Для бизнеса, в особенности мобильного — такси, доставка, торговля на ярмарках — критически важно иметь возможность принимать оплату в электронном виде. Не сможешь принять оплату в электронном виде — клиент отнесет деньги конкуренту. А что если кассу каждый уже носит в кармане? Специалисты IT-отрасли придумали, как превратить в кассу смартфон. Разберем 6 причин использовать эту технологию.

1. Не нужно покупать специальное дорогое оборудование.

Для маленьких бизнесов, где владелец, зачастую, является единственным работником, любая дополнительная трата становится болезненной. Большое облегчение узнать, что покупать ничего специально не нужно, что кто-то уже позаботился о удобстве и продавца, и покупателя. Для использования технологии нужен смартфон на Android версии 8 или выше с функцией NFC — ближней бесконтактной связи, которая позволяет обмениваться данными между устройствами или между картой и устройством на расстоянии до 10 сантиметров.

2. Оплату можно принимать не только с карты, но и с «умных» устройств.

Все больше пользователей смартфонов предпочитают превращать их в платежное устройство. И в самом деле, зачем носить с собой кусочек пластика, если смартфон всегда под рукой, а к нему привязана карта. Или к смарт-часам. В выигрыше оказываются те продавцы товаров и услуг, которые могут принять оплату таким способом. При оплате с карты установлен лимит на покупку до 1000 рублей, если оплачивать с устройства, то лимита нет.

3. Для использования технологии достаточно скачать приложение.

Называется приложение так же, как и сама технология - TapOnPhone, оно доступно в Google Play. Покупателю ничего скачивать не нужно. Приложение на свое устройство загружает продавец. Заносит на экран сумму, клиент прикладывает карту (платежных систем Visa, MasterCard, МИР) или устройство к задней стороне такого смартфона-кассы, и происходит оплата. Сразу же можно отправить клиенту чек на электронную почту. Также разработчики приложения предусмотрели возможность отмены операции.

4. Сервис удобен бизнесу, работающему в разных локациях.

Приложение — настоящая находка для тех, кто работает по всему городу. Например, для таксистов. А еще оценят разработку те, кто торгует в небольших помещениях, например, в ярмарочном домике, где, во-первых, не очень-то развернешься с громоздкой техникой, во-вторых, глаз да глаз за товаром. Еще одна категория предпринимателей, для которых сервис станет палочкой-выручалочкой — те, у кого уже налажен поток клиентов. Рассеять очереди можно с помощью этого приложения, оно станет дополнительной точкой продаж и позволит работать быстрее. А довольный клиент вернется еще раз.

«Сервис TapOnPhone простой, понятный и удобный — это три составляющие, которые помогают облегчить жизнь и предпринимателям, и их клиентам, - говорит управляющий Псковский отделением Сбербанка Анна Тарасенко. - Современные технологии помогают экономить время и деньги на обслуживании оборудования. Мы заинтересованы в развитии таких сервисов для наших клиентов. Гибкость и открытость банка, как никогда важны в нынешние времена турбулентности».

5. Подключение для предпринимателей очень простое.

Заявку необходимо оставить на сайте Сбербанка. После заключения договора на предоставление услуг эквайринга (то есть на обслуживание терминала для оплаты, в который превращается смартфон) необходимо скачать приложение, активировать, и все. Можно принимать оплату.

6. Отсутствует сервисная плата.

За абстрактное обслуживание кассы-терминала-смартфона платить не нужно. Банк взимает плату за конкретную услугу — от 1,6% за каждую операцию. Точные цифры зависят от региона, сферы деятельности и оборота.

Теги: #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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