Экономика

Гендиректор «Титан-Полимера»: Мы не временщики и не собираемся никуда уходить

Якорный резидент особой экономической зоны «Моглино», строящий завод «Титан-Полимер» в Псковском районе, не собирается задабривать или подкупать местное население, а социальные проекты реализует из искренних побуждений. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) заявил гендиректор предприятия Герман Петрушко.

«Мы открыты, и все наши действия совершенно искренние. Мы действительно пытаемся помочь населению, которое непосредственно с нами находится в контакте, например, в социальных вопросах. Это и школа, и детский сад, и сейчас мы рассматриваем возможность помочь медицинскому пункту, который находится в Тямше. Более того, мы постараемся привлечь этот пункт к обслуживанию нашего предприятия», - рассказал он.

«Мы пытаемся показать, что мы пришли сюда всерьез и надолго, что мы не временщики и не собираемся никуда уходить. Мы те инвесторы, которые здесь живут, потому что те люди, которые приехали сюда из Пскова, у них здесь уже дети в школу ходят, в детские садики и так далее», - добавил гость студии.

Герман Петрушко отметил, что своими соседями считают жителей поселка Тямша, а значит, и заботится о них инвестор намерен в первую очередь.

«Тямша - это наши соседи, которые наиболее остро реагируют на вопросы экологии, загрязнения, шумовых эффектов. Тем не менее, население уже давно знает про наш проект и, наоборот, поддерживает нас, а мы поддерживаем население тем, что принимаем активное участие в социальной жизни и Тямши, и Логозовичей. По крайней мере, стараемся не отказывать никому», - добавил он.