Экономика

Герман Петрушко о строительстве завода «Титан-Полимер», судебных тяжбах, слухах и социальной ответственности

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Беседка», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM) с участием генерального директора ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Германа Петрушко. Гость студии рассказал о ходе реализации проекта в особой экономической зоне «Моглино», о влиянии недавних судебных решений на планы инвестора, о том, как предприятие преодолевает объективные трудности эпохи коронавируса, почему приходится брать кредит под залог имущества и означает ли это, что «Титан-Полимер» испытывает финансовые трудности.

Константин Калиниченко: Добрый день, уважаемые радиослушатели! На волнах «Эхо Москвы» в Пскове программа «Беседка» - территория, где мы говорим на самые разные неполитические темы… хотя, как повезет, на самом деле.

Проведет эту программу Константин Калиниченко, а в гостях у нас сегодня генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

Герман Львович, добрый день.

Герман Петрушко: Добрый день, Константин.

Константин Калиниченко: В ближайшие 30 минут поговорим о ходе реализации проекта строительства завода «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино». Обсудим, конечно, некоторые вопросы судебной практики тут есть определенные судебные кейсы, и надо, наверное, прояснить насколько они касаются или не касаются реализации проекта. И, конечно же, поговорим, как предприятие преодолевает объективные и субъективные возникающие трудности. Угрожают ли они реализации инвестиционного проекта якорного инвестора особой экономической зоны «Моглино».

Герман Львович, давайте начнем с того самого суда, который состоялся 23 июля. Насколько я понимаю, было вынесено решение о том, что внесение изменений в генеральный план и выделение земли под строительство завода «Титан-Полимер», вроде как, проходили неправомерно. Тут надо пояснить, что «Титан-Полимер» не участвовал в этом суде ни в каком статусе, даже в статусе заинтересованного лица. То есть это дело исключительно Псковского района, волости и так далее. Тем не менее решение суда есть, вроде как, оно не в пользу «Титан-Полимера». Как вы это все воспринимаете, как реагируете?

Герман Петрушко: Прежде всего, скажу, что суд не отменил действующего соглашения между администрацией Псковской областью и особой экономической зоной «Моглино». В соответствии с данным соглашением, перед нами, как перед резидентом, как были, так и остались определенные обязательства, которые никто не отменял.

В настоящий момент строительство комплекса идет по согласованному графику в соответствии с действующим соглашением. Со своей стороны мы выполняем все взятые на себя обязательства перед Псковской областью и ведем работу в рамках установленных законом норм и требований. Все верно, как вы сказали, «Титан-Полимер» не является участником данного судебного процесса.

Константин Калиниченко: Соответственно, я так понимаю, вы занимаете позицию не скажу что совсем стороннего, но все таки наблюдателя.

Герман Петрушко: Безусловно, мы внимательно следим за всеми происходящими судебными процессами. Но непосредственно в данном деле 23 июля мы, конечно, не были участниками.

Константин Калиниченко: А в перспективе? Просто некоторые наблюдатели полагают, что вы стали в каком-то смысле заложниками ситуации и принятых решений, на которые вы физически и юридически никак не могли повлиять. На то, как нарезалась земля в конкретно взятой Тямшанской волости – это в общем дело Псковского района, волости и, может быть, еще каких-то государственных организаций и структур. Но теперь есть определенный риск того, что какие-то еще судебные процессы последуют. Не планируете ли вы в этом смысле занять более активную правовую позицию. Я тут немножко дополню. Многие представители юридического сообщества в нашем регионе считают, что на самом деле «Титан-Полимер» занимает чрезмерно выжидательную, оборонительную позицию. Не пора ли, может быть, перейти к более атакующим, агрессивным действиям в правовом поле.

Герман Петрушко: Вы имеете в виду шашки наголо и вперед?

Константин Калиниченко: Ну, не знаю. Это ведь такая история, что любой иск всегда в теории предполагает встречный иск…

Герман Петрушко: Вы знаете, мы не занимаем никакой оборонительной позиции. Мы внимательно отслеживаем все процессы, которые происходят. Более того, мы, наоборот, действуем в рамках законодательства и в рамках правового поля. Кроме того, напомню, что мы являемся на сегодняшний момент стратегическим партнером Псковской области, о чем неоднократно говорил губернатор Михаил Ведерников. У нас выстроены с администрацией Псковской области очень доверительные деловые отношения, партнерские, и мы чувствуем поддержку администрации. Но мы чувствуем поддержку не только со стороны власти, но и со стороны населения. И, естественно, что этот проект интересен для Псковской области, ведь он позволяет повысить благосостояние псковичей, и не только тех, кто будет работать у нас, но и путем отчисления налогов мы также вносим свою лепту в развитие Псковского региона.

Мы регулярно проводим совещания по реализации проекта и совместно решаем возникающие проблемы по мере их поступления.

Что касается в целом, то нам не кажется, что в Псковской области сложилась какая-то чрезвычайная ситуация в плане негативного отношения населения к нам как инвестору и как резиденту.

Более того, у нас сейчас постоянно работают официально около 60 человек, 95% из них это жители Псковской области, которые охватывают все профессии. У нас работают и экономисты, и бухгалтеры, и механики, и люди на площадке. Мы даже начали набор специальных профессий.

Есть несколько человек которые хотят, скажем так, прославиться на этой теме, но таких людей, к счастью, немного.

Константин Калиниченко: Я, кстати, обратил внимание (специально старался внимательно следить за ситуацией), что 13 сентября проходили муниципальные выборы, и в каком-то смысле они затрагивали и ваше предприятие, потому что сразу несколько кандидатов построили свою избирательную кампанию на противодействии строительству завода «Титан-Полимер». Меня очень удивило, что некоторые из этих кандидатов баллотировались на тех территориях, к которым «Титан-Полимер» даже не имеет отношения. Разве только что Себежский район не принял участие в этом. Было даже интересно посмотреть, что они на этом хайпе наберут. Получилось, что, как я понял, никто из этих кандидатов, кто ставил во главу своей программы противодействие и недопущение строительства завода, никуда не избрались. То есть, я так понимаю, эти слова про то, что граждане в целом позитивно относятся к строительству завода, имеют прямое отношение к реальности.

Герман Петрушко: По-моему, это был самый красноречивый ответ населения по отношению к нашему предприятию. Более того, согласитесь, наши непосредственные соседи – это Тямша, даже не город Псков, который все-таки находится от нас приблизительно в восьми километрах. Тямша - это наши соседи, которые наиболее остро реагируют на вопросы экологии, загрязнения, шумовых эффектов. Тем не менее, население уже давно знает про наш проект и, наоборот, поддерживает нас, а мы - поддерживаем население тем, что принимаем активное участие в социальной жизни и Тямши, и Логозовичей. По крайней мере, стараемся не отказывать никому. Вы знаете о нашей активной позиции во время пандемии. Мы приложили все наши усилия для того, чтобы делать защитные маски и т.д.. Поэтому я считаю, что умеющий слышать - слышит.

Константин Калиниченко: Кстати, Герман Львович, раз уж заговорили о социальных обязательствах. Многие обращают внимание, что «Титан-Полимер» занимает активную социальную позицию. В Тямшанской волости в частности, и, наверное, можно говорить, что и в Псковском районе в целом. Это ваша такая принципиальная позиция бизнеса? Мы знаем, что для современного европейского, западного бизнеса социальные обязательства - это в принципе норма деятельности и постоянная статья в бюджетных расходах. Или это ваша попытка на какой-то момент снизить негатив, попытка задобрить или даже подкупить местных жителей?

Герман Петрушко: Нет, конечно. Никого мы не собираемся задабривать или подкупать. Мы открыты, и все наши действия совершенно искренние. Мы действительно пытаемся помочь населению, которое непосредственно с нами находится в контакте, например, в социальных вопросах. Это и школа, и детский сад, и сейчас мы рассматриваем возможность помочь медицинскому пункту, который находится в Тямше. Более того, мы постараемся привлечь этот пункт к обслуживанию нашего предприятия.

Мы пытаемся показать, что мы пришли сюда всерьез и надолго, что мы не временщики и не собираемся никуда уходить. Мы те инвесторы, которые здесь живут, потому что те люди, которые приехали сюда из Пскова, у них здесь уже дети в школу ходят, в детские садики и так далее.

Константин Калиниченко: Есть вопрос, который мне всегда хочется задать многим инвесторам, которые приезжают в наш регион, может быть, из-за какого-то внутреннего противоречия или журналистского цинизма, а где-то даже немножко злобы. Нет ли у вас ощущения, что Псковская область - это какая-то неблагодарная земля? Не кажется, что вот еще один какой-нибудь суд, еще один недружественный шаг и плюнем мы на все, и поедем реализовывать проект в какую-нибудь Алабугу или в какие-нибудь еще более дружелюбные земли?

Герман Петрушко: Даже мыслей никогда таких не возникало! Вы знаете, 5-6 человек, которые на сегодняшний день воду мутят, - это далеко не все жители Псковской области, не все ее население. Мы понимаем прекрасно, что Псковская область - это замечательный регион с очень красивой природой. Ориентироваться на этих людей, которые либо не хотят разобраться, либо действительно не понимают, сложно. Есть основная масса жителей, на которых мы и рассчитываем. Это и молодежь, и студенты, и люди среднего возраста, и пожилые люди. Мы все должны и будем жить вместе.

Константин Калиниченко: Герман Львович, давайте перейдем непосредственно к проекту. И последняя, наверное, мысль про суды. В целом, есть ли сегодня какие-то угрозы для реализации проекта юридического плана или финансового, политического?

Герман Петрушко: Сложности с реализацией проекта любого уровня всегда будут. Это нормальная ситуация, потому что где-то возникает недопонимание, где-то есть, что еще надо доработать и так далее. Угрозой для проекта может быть только мы сами - если мы вовремя не выполним взятые на себя обязательства. У нас есть обязательства по построению самого завода, есть социальные обязательства. Мы не занимаемся политикой, мы много раз об этом говорили. Поэтому проект, который мы реализуем, имеет социальную значимость не только для Псковской области, но и для всего государства в целом.

Константин Калиниченко: Согласен. Тем более, если изучить вопрос производства полиэтилентерефталата в широком смысле, мы понимаем, что действительно это сырье, которое сегодня очень востребовано. Некоторые, наоборот, думают, что в Европе избавляются от пластика. Известная история о запрете производства пластиковой посуды, и все решили, что все - полиэтилентерефталат совершенно никому не нужен. Но мы не будем здесь в очередной раз химический ликбез устраивать достаточно действительно легко гуглится. Наоборот это набирающая популярность отрасль, и «Титан-Полимер», если все вовремя будет реализовано, будет очень своевременным именно относительно потребности рынка.

Герман Львович, пару недель назад в общественное пространство была вброшена информация якобы о задолженности предприятия перед подрядными организациями. Нужно, наверное, тут как-то прояснить, насколько это соответствует действительности или это просто очередная попытка испортить настроение окружающим.

Герман Петрушко: Данная информация не соответствует действительности. Могу это заявить с полной ответственностью, потому что я сам подписываю счета на оплату подрядным организациям. У нас на сегодняшний день перед подрядными организациями, как Псковской области, так и иногородними задолженности нет.

Константин Калиниченко: А вообще есть у предприятия какие-то финансовые трудности такого оперативного или стратегического порядка? Так, что вы засыпаете вечером с мыслью: «Денег нет, денег нет!»?

Герман Петрушко: Константин, денег много не бывает, особенно когда такой завод строишь.

Конечно есть вопросы, которые волнуют нас. Есть сроки, когда мы должны платить подрядчикам, даже не подрядчикам, а поставщикам оборудования и технологий. Стройка мы не останавливали ни на один день, даже в самые сложные периоды, когда и пандемия была, и люди приезжие на больничные уходили, и проектный институт у нас дистанционно работал. Были сложности, безусловно. С поставщиками оборудования, в том числе, потому что в Италии, Испании эпидемия «гуляла» очень сильно. А у нас ведь оборудование из Германии, Италии, Великобритании. Все эти сложности мы преодолевали и преодолеем.

Константин Калиниченко: Герман Львович, а проясните тогда еще один, так сказать, вброс. Эта информация очень активно обсуждалась - якобы предприятие взяло кредит под залог имущества в одном из федеральных банков (банк крупный, можно сказать почти государственный). Это обычная практика брать кредит под залог имущества или это связано с тем, что действительно денег нет.

Герман Петрушко: Я постараюсь коротко ответить на этот вопрос, но тем не менее, чтобы было понятно. На такие большие проекты, особенно инвестиционные, долгосрочные, которые требуют, не побоюсь этого слова, огромных вливаний, все предприятия, естественно, берут кредиты, и мы - не исключение. С нами работает и Газпромбанк, и ФРП – федеральный фонд промышленности.

На сегодняшний день из всего многообразия оборудования, которое уже поставлено на площадку - это практически 90% производства БОПЭТ-пленок. Это первый этап. На сегодняшний момент мы оплатили из собственных средств порядка 40%. Это очень большая цифра, поверьте мне.

Мы уже инвестировали в этот проект (я имею в виду, только в стройку) уже больше миллиарда. Я уж не говорю про покупку оборудования. Поэтому это естественная практика нормальная практика построения таких крупных объектов, когда в нем участвуют и кредитные организации, и собственные средства.

Константин Калиниченко: Ну, это логично, потому что достать просто так миллиард из кармана, я думаю, не способен ни один бизнес – ни Apple, ни компания Илона Маска. Все так или иначе деньги вложены во что-то, и, естественно, оперативные расходы очень часто осуществляются за счет кредитных средств. Действительно ничего в этом.

Герман Петрушко: С другой стороны, я еще одну маленькую ремарку сделаю, такие организации как Газпромбанк или ФРП, если бы проект был рискованным или неэффективным, они никогда не стали бы его кредитовать.

Константин Калиниченко: Тем более под залог имущества, если бы это не было ликвидным активом.

Герман Петрушко: Конечно. Если я собираются покупать квартиру, я же иду в банк и беру ипотеку. Ничего же в этом зазорного нет?

Константин Калиниченко: Герман Львович, давайте теперь перейдем к вопросу экологии. Периодически какие-то панические, я бы даже сказал, распространяются слухи о том, что вы, конечно, все молодцы, но нет у вас никаких экологических экспертиз, ничего в этом смысле вы на самом деле не прошли, в каких-то шарашкиных конторах экспертизы заказали. Как на самом деле обстоит дело в части касающейся экологических экспертиз: насколько все законно, в насколько серьезных структурах все получено?

Герман Петрушко: Вы знаете, мне кажется, что если мы сейчас выйдем на улицу и зададим этот вопрос так, чтобы нас очень много людей услышало, то жители Псковской области уже сами все это расскажут.

Все документы по экологии, все документы, которые касаются строительства этого завода, получение разрешений - они находятся на сайте, мы ничего не прячем. Желающие могут прийти ко мне в офис, если есть вопросы.

Вы знаете, и к нам приходят. Только самое интересное, что эти шесть человек никогда не приходят. То есть им все понятно, им это неинтересно. А вот у кого это действительно вызывает озабоченность, и человек действительно хочет разобраться хотя бы для себя, они к нам приходят, и мы все показываем, ничего не скрываем.

Константин Калиниченко: Я, может быть, сам сейчас уже начинаю на ходу изобретать разные ситуации и придумывать панические настроения, но предположим, что на предприятии случилась чрезвычайная ситуация. На любом предприятии – от булочной до, условно говоря, Фукусимы - всегда есть один шанс на миллион, что что-то может произойти. Что может случиться на «Титан-Полимере»? Каков самый негативный сценарий, который можно только вообразить?

Герман Петрушко: Если мы говорим о первом этапе, то мне даже сложно сказать...

Константин Калиниченко: Ну, например, начался пожар на предприятии.

Герман Петрушко: На предприятии предусмотрена система автоматического пожаротушения, системы оперативного оповещения, оповещения районной администрации. Все это обязательно будет. Понятно, что если возникнет пожар, то люди уже знают, что им делать: кому покинуть помещение, кто будет вызывать пожарную бригаду, которая находится в шаговой доступности от нас.

Константин Калиниченко: Взорваться что-нибудь может у вас?

Герман Петрушко: Это исключено. Там нечему взрываться. Мы подаем азот, который, как вы знаете, угнетает не только горение, но и само искрообразование.

Более того, все электрические двигатели и так далее устанавливаются в специальном взрывозащищенном исполнении. На БОПЭТе у нас сегментированы все переделы, имеется в виду, что весь технологический процесс сегментирован.

Константин Калиниченко: Как отсеки на подводной лодке в каком-то смысле?

Герман Петрушко: Совершенно верно. Все это сделано, с одной стороны, с точки зрения промбезопасности, а с другой стороны, с точки зрения того, что мы все-таки здесь предполагаем выпускать продукцию медицинского назначения.

Более того, сам полиэтилентерефталат – это грянула, которая не поддерживает горение. Это гранула трудногорючая.

Абсолютно все продумано. Там, где мы подозреваем масло, даже если будет хоть какой-то намек на поднятие температуры или давления по каким-то причинам, например, неисправности чего-то, автоматика моментально выключает это все.

Константин Калиниченко: А опасность теракта существует? Такие стратегические предприятия, наверное, каким-то особенным способом защищают?

Герман Петрушко: Безусловно. Как и на любом другом предприятии мы пытаемся защититься. Первое - это внешний периметр, который будет просматриваться абсолютно со всех точек видеонаблюдением. На месте будет находиться бригада, которая будет отвечать за этот периметр, не только сидя у монитора, но еще и проезжать его на машине и так далее вместе с собаками. Потому что от человека можно убежать, а от собаки - нет. Что еще будет? Естественно, тревожная кнопка. То есть этот вопрос мы, в том числе, будем прорабатывать еще и с управляющей компанией ОЭЗ «Моглино», потому что мы все-таки находимся внутри ее периметра.

Таким образом, чтобы до нас добраться надо будет пройти две степени прохода.

Константин Калиниченко: Коснемся псковских профсоюзов. С прежним руководителем - Ульяной Михайловой – не лично у вас, но у вашего предприятия были довольно натянутые отношения. Она была одним из инициаторов протеста против строительства завода. Насколько я знаю, у вас была встреча с новым руководителем псковских профсоюзов Игорем Ивановым. Удалось ли найти какие-то точки соприкосновения?

Герман Петрушко: Прежде всего, позвольте поздравить Ульяну Михайлову с рождением ребенка и пожелать малышке и маме здоровья.

С новым председателем профсоюза Игорем Ивановым было уже несколько встреч. В том числе, мы выходили непосредственно на стройплощадку, смотрели, в какой стадии объект находится. Естественно, что мы, как и раньше, пытаемся выстроить отношения с профсоюзами, потому что мы прекрасно понимаем, что есть такие вопросы, как охрана труда, вопросы заработной платы, все, что находится в ведении профсоюзов. Мы взяли на себя обязательства, значит, мы должны их выполнить. Поэтому мы рассматриваем создание первичной профсоюзной организации. И, считаю, что мы получили обратную связь, и это положительный эффект. С Игорем Ивановым мы очень многие вопросы оговорили. Он ознакомился с состоянием дел на предприятии сейчас, потому что там уже работают люди. Я думаю, что наш диалог только продолжится.

Константин Калиниченко: А много ли желающих трудоустроиться к вам?

Герман Петрушко: Желающих, конечно, много. Сегодня к нам уже приходят по рекомендации. То есть нас уже рекомендуют как работодателя.

Константин Калиниченко: Кто-то попробовал и теперь говорит: «Нормально у них работать»?

Герман Петрушко: Нормально у нас работать. И платим, что обещали.

Сегодня мы людей уже одеваем, тех, кто находится у нас на площадке. Мы для всех, кого трудоустраиваем, проводим медицинское обследование. Люди приходят к нам, и мы понимаем, что они вполне готовы принимать активное участие в процессе.

Планируемая заработная плата по заводу - порядка 36 тысяч рублей в месяц. Более того, это не предел. Естественно, что предусмотрены какие-то повышающие коэффициенты и премиальные за квалификацию. Если говорить о рабочих профессиях, лаборантах и так далее, то зарплата составляет где-то от 30 тысяч рублей. Если мы говорим об инженерно-техническом составе низшего звена, то это от 45 тысяч рублей. И, еще раз повторяю, это не предел. Все зависит от человека. Все зависит от его желания расти и от его квалификации.

Менеджеры, которые занимаются логистикой, продажами и т. п., это, конечно, уже высокооплачиваемые места - от 80-90 тысяч рублей в месяц и выше.

Понятно, что предусмотрена и стимулирующая система по каждому сегменту. Многое будет зависеть еще и от стажа. Есть люди, которые сегодня пришли, завтра ушли, а есть, которые связывают свое будущее с производством. Естественно мы таких людей будем отдельно выделять. Нужно учесть социальные обязательства, которые мы на себя взяли, а именно: доставка людей на работу, организация питания, организация медкомиссии, ежегодный профосмотр, обеспечение спецодеждой. Пока люди откликнулись на наши предложения.

Константин Калиниченко: Это здорово! Не так много у нас предприятий, которые предлагают хорошие условия труда. Время пролетело незаметно. Нашим радиослушателям напомню, что на радио «Эхо Москвы» в Пскове была программа «Беседка». В гостях у нас сегодня был генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

Герман Львович, спасибо, что были сегодня с нами и с нашими радиослушателями.

Герман Петрушко: Спасибо большое, псковичи. Спасибо за внимание. До свидания.