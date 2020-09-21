Экономика

Масштабную онлайн-конференцию проведет Сбербанк 24 сентября

Масштабную онлайн-конференцию СберКонф проведет Сбербанк 24 сентября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, в ходе конференции руководство банка и входящих в его экосистему компаний расскажут о самой крупной за всю историю банка трансформации, о создании новых продуктов и сервисов для клиентов банка и бизнеса.

Откроется мероприятие с презентации президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа. Посмотреть конференцию можно на специально созданном лендинге мероприятия.

Чтобы зарегистрироваться и получить приглашение на онлайн-трансляцию, необходимо оставить электронный адрес на sber.ru/conf.