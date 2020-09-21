Экономика

В Пскове отмечено низкое исполнение бюджета по восьми муниципальным программам

Отчет об исполнении бюджета Пскова за первое полугодие 2020 года утвердили депутаты городской Думы на первой в новом сезоне сессии 22 сентября. С основным докладом выступила начальник финансового управления городской администрации Тамара Винт, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В первом полугодии в бюджет города, по ее словам, поступило 38,4% средств от плановых назначений (2 млрд 272 млн рублей). Расходы профинансированы на 2 млрд 256 млн рублей, что составило 37,2% от плановых назначений. Финансирование по 13 муниципальным программам составило 2 млрд 70,5 млн рублей. При этом ниже среднего исполнение отмечено по 8 муниципальным программам. Так, исполнение программы по защите населения от ЧС составило 3,4%, по развитию физкультуры и спорта — 21%, по программе «Формирование современной городской среды» — чуть более 21%.

Превышение доходов над расходами по итогам первого полугодия - 16 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 11,3% (на 230 млн 769 тыс рублей), а расходы увеличились на 9,2% (на 190 млн 601 тыс рублей).

По словам Тамары Винт, в первом полугодии произошел значительный рост межбюджетных трансфертов, в том числе перечислено 193,3 млн рублей в виде безвозмездные поступлений. Отмечено снижение неналоговых доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

После основного доклада депутаты задали финуправлению ряд вопросов. Так, Федор Постнов обозначил вопрос о необходимости адаптации жилья для инвалидов-колясочников. Глава города Елена Полонская рекомендовала ему вынести эту проблему на обсуждение социального комитета, который он же и возглавляет.

В итоге отчет об исполнении городского бюджета в первом полугодии был утвержден большинством голосов. Также была отмечена безупречная работа администрации по сроками заключения муниципальных контрактов.