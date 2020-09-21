Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Константином Болотиным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин.

Ведущий Алексей Овчинников обсудит с ним участие в программах и проектах, направленных на модернизацию предприятия и системы водоснабжения в Пскове. Речь пойдет о решении проблемы излишней жесткости воды, реализации проекта по строительству второй очереди водозабора и текущей повседневной деятельности предприятия.

Задать свои вопросы Константину Болотину можно по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.