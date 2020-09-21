Экономика

Новые старые бизнес-процессы

Любой бизнес сталкивается с необходимостью решать задачи, не связанные прямо с основной деятельностью: исследования потребителей, реклама и продажи, техническая поддержка, клиентский сервис, контроль качества — непрофильные бизнес-процессы требуют больших ресурсов и вовлеченности. Доверив такие задачи технологиям, можно просто перестать тратить на них время и силы и получить порой неожиданные результаты. Посмотрим, как цифровые сервисы меняют сегодня привычки бизнеса.

Продвижение в точках продаж

Бизнес давно свыкся с «рекламной слепотой» потребителя. Казалось бы, общеизвестный факт: люди не замечают рекламу в перенасыщенном информационном потоке. Так ли это на самом деле? Да, если реклама не адресована человеку лично.

Но трудно не заметить рекламный носитель, который понимает, кто перед ним, и показывает сообщение адресно. И такие носители существуют: умная реклама «Ростелекома» позволяет обратиться непосредственно к каждому, кто остановит взгляд на устройстве. Алгоритм распознает человека перед экраном и показывает рекламу в зависимости от его пола и возраста. Такие носители в значительной степени решают проблему «рекламной слепоты». Например, в супермаркетах цифровые экраны привлекают внимание 8 из 10 покупателей.

Прямая реклама — лишь одно из применений технологии. По данным Ростелекома, интерактивное меню на цифровых экранах в кафе и ресторанах увеличивает число импульсных покупок на 80%. Устройства повышают средний чек, узнаваемость, вероятность повторной покупки и повышают скорость обслуживания. Четыре из пяти клиентов Ростелекома отмечают увеличение выручки до 30% после внедрения цифровых экранов.

Экранами можно централизованно управлять из личного кабинета. Здесь есть возможность не только настроить таргетинг, но, к примеру, увидеть и проанализировать результаты рекламной кампании, что само по себе не всегда легко осуществимо, если использовать классические рекламные носители. Функции платформы легко подстраиваются под требования бизнеса: можно использовать готовые шаблоны или заказать индивидуальные проекты.

Организация call-центра

Клиент всегда прав, и особенно он прав, когда уходит к конкурентам, поскольку не смог с вами связаться.

Организация классического call-центра с собственной АТС — дорогая и технически нетривиальная задача. Она требует больших расходов на помещение, технику и обслуживание. Виртуальная АТС «Ростелекома» позволит вашему бизнесу обойтись без физического call-центра, но всегда оставаться на связи с клиентами.

В отличие от обычной АТС количество входящих звонков на виртуальную АТС не ограничено. Это значит, что ваш номер никогда не будет занят. Входящие звонки можно адресовать именно тому сотруднику, который способен решить возникшую у клиента проблему. Если такой сотрудник не в офисе, звонок можно перекинуть на мобильный: технология работает по всему миру, без привязки к месту. Если же и с мобильного сотрудник не ответит, клиент может оставить голосовое сообщение. Менеджер найдет в базе пропущенный входящий и перезвонит. Система может быть интегрирована с CRM, а для улучшения качества сервиса звонки можно записывать.

Что важно: для подключения не нужно приобретать дополнительное оборудование — с виртуальной АТС задачу по маршрутизации вызовов берет на себя оператор, а вы получаете готовый звонок через интернет. Звонки можно принимать на телефон, компьютер или планшет. Услуга легко масштабируется вместе с вашим бизнесом.

Охрана и контроль качества

Давно прошли времена, когда для организации видеонаблюдения нужно было отдельное помещение с десятком телевизоров и специальная смена охранников. Сегодня видеонаблюдение переехало в «облако». Видеонаблюдение для бизнеса , которое предлагает компания «Ростелеком», стоит от 200 рублей в месяц. При этом услуга позволяет сэкономить на оборудовании, а посмотреть трансляцию с камеры можно из любой части мира.

Специалисты оператора берут на себя все работы по установке и настройке системы: помогут выбрать нужный тип камер и модификацию объектива, подскажут, где лучше всего разместить устройства в помещении, чтобы не было ложных срабатываний по определенным триггерам. Также они проконсультируют заказчика о возможных вариантах питания и способах монтажа камер в конкретном зале.

Систему можно настроить так, чтобы она сама оповещала владельца о непорядке по SMS, с помощью пуш-уведомления или по электронной почте.

Систему видеонаблюдения «Ростелекома» можно применять не только для решения задач, связанных с безопасностью. К примеру, анализ данных с камер на производстве поможет увидеть слабые места производственных цепочек, понять, где сотрудники ошибаются, оптимизировать эти процессы и улучшить качество продуктов и сервисов. Видеонаблюдение с модулем контроля присутствия позволяет автоматически фиксировать приход и уход сотрудников. Качество обслуживания клиентов в торговом зале можно улучшить с помощью модуля контроля длины очереди, есть возможность даже помогать посетителям находить потерянные вещи с помощью модуля обнаружения предметов.

Область применения умных камер ограничена, в сущности, только фантазией предпринимателя. При желании видеонаблюдение может стать даже рекламным инструментом. Чтобы привлечь покупателей в магазин, можно запускать прямые трансляции промо-акций или показывать новый товар на полке.

Исследование потребителей

Качественный доступ в интернет побуждает посетителей задержаться подольше, заказать лишнюю чашку кофе (и тем самым повысить средний чек заведения). А еще благодаря Wi-Fi-сети для гостей компания может получить выгоду с помощью рекламы и Wi-Fi-аналитики. Один из цифровых продуктов «Ростелекома» как раз предлагает такие решения.

Современная Wi-Fi-сеть — это больше, чем просто доступ в интернет. Это ваша собственная рекламная платформа и мощный инструмент для анализа поведения клиентов. С помощью анкет для посетителей на стартовой странице можно составить портрет клиентской базы, отделить лояльных потребителей от новых клиентов, сравнить показатели между несколькими площадками и отследить изменения в поведении людей.

Рекламная платформа Wi-Fi позволяет проводить рекламные акции специально для подключенных к Wi-Fi-сети гостей, собирать статистику и анализировать вовлеченность. Все это — без привычных затрат на производство и размещение печатной рекламы.

Не все технологии кажутся фантастикой. Когда технологическая инновация становится массовой, она перестает привлекать внимание. Однако именно такие технологии, проверенные, надежные и доступные, могут стать настоящей находкой для бизнеса, который стремится к эффективному развитию.

Узнать подробнее об этих и других услугах «Ростелекома» для бизнеса можно на сайте rt.ru/b2b или по бесплатному номеру 8 800 200 3000.

Использован материал с сайта vedomosti.ru