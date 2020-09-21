Экономика

«Эхономика» с Константином Болотиным. ВИДЕО

Сегодня, 22 сентября, гостем очередного выпуска программы «Эхономика» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин.

Ведущий Алексей Овчинников обсудил с ним участие в программах и проектах, направленных на модернизацию предприятия и системы водоснабжения в Пскове. Речь шла о решении проблемы излишней жесткости воды, реализации проекта по строительству второй очереди водозабора и текущей повседневной деятельности предприятия.