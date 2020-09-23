Экономика

Началась онлайн-трансляция публичных обсуждений правоприменительной практики Псковского УФАС

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию публичных обсуждений правоприменительной практики Псковского управления федеральной антимонопольной службы (УФАС).

Специалисты ведомства расскажут о практике применения антимонопольного законодательства, результатах внедрения антимонопольного комплаенса, регулировании торговой деятельности, законодательстве о рекламе и госзакупках. Также они ответят на вопросы журналистов.

Отметим, что практика публичных слушаний ведется управлением с 2017 года. В них принимают участие представители региональных органов власти, бизнес-сообщества и общественных организаций. Подобные слушания проводятся ежеквартально.